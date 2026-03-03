В одном из сообщений в тредсе пользовательница попросила посоветовать "интеллигентные оскорбительные высказывания". В комментариях высказалась певица Мария Бурмака, которая поделилась личным опытом.

Мария Бурмака вспомнила, как однажды пришла в гости к Тоне Матвиенко, чтобы прорепетировать их дуэт. Нина Митрофановна тогда сделала артистке специфический комплимент, который можно воспринять и за похвалу, и за остроумную шутку, и за оскорбление.

Нина Митрофановна Матвиенко, вечная ей память, смотрит на меня и вдруг говорит "Ты такая красивая на старость стала",

В комментариях добавили, что Нина Матвиенко была хорошей певицей, но иногда "простой, как валенок". На это Мария Бурмака ответила: "В этом была ее подлинность".

Отметим, 8 октября 2025 года прошло 2 года со смерти Нины Матвиенко. Ее дочь Тоня посвятила звездной маме трогательные строки в в инстаграме.

Что известно о Нине Матвиенко?