В одном из сообщений в тредсе пользовательница попросила посоветовать "интеллигентные оскорбительные высказывания". В комментариях высказалась певица Мария Бурмака, которая поделилась личным опытом.
Мария Бурмака вспомнила, как однажды пришла в гости к Тоне Матвиенко, чтобы прорепетировать их дуэт. Нина Митрофановна тогда сделала артистке специфический комплимент, который можно воспринять и за похвалу, и за остроумную шутку, и за оскорбление.
Нина Митрофановна Матвиенко, вечная ей память, смотрит на меня и вдруг говорит "Ты такая красивая на старость стала",
– вспомнила Мария Бурмака.
Мария Бурмака о Нине Матвиенко / Скриншот из тредса
В комментариях добавили, что Нина Матвиенко была хорошей певицей, но иногда "простой, как валенок". На это Мария Бурмака ответила: "В этом была ее подлинность".
Отметим, 8 октября 2025 года прошло 2 года со смерти Нины Матвиенко. Ее дочь Тоня посвятила звездной маме трогательные строки в в инстаграме.
Что известно о Нине Матвиенко?
- Певица родилась 10 октября 1947 года на Житомирщине. Семья не была богатой, поэтому девушка с детства работала. Но в школе учителя заметили исключительный талант Нины и советовали ей заниматься пением.
- В возрасте 17 лет Матвиенко записалась в студию Хора имени Григория Веревки, а через три года стала его солисткой. Здесь произошло профессиональное становление певицы. Впоследствии она получала первые места на различных конкурсах и фестивалях.
- Нина Матвиенко исполняла народные песни, играла в телеспектаклях и фильмах, озвучивала программы, выступала с концертами в Украине и за рубежом. В 1978 году Нина Матвиенко стала заслуженной, а в 1985 – народной артисткой Украины.
- 8 октября 2023 года Нина Матвиенко умерла после борьбы с онкологическим заболеванием. Звезду похоронили на Зверинецком кладбище.