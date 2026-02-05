Під час війни заробляла російські рублі: де зараз зрадниця MARUV

В українському інформаційному просторі вже давно не з'являється ім'я одіозної MARUV, яка не просто проявила прихильність до Росії, а ще й продовжувала заробляти там гроші, коли гинули мирні українці. Колись вона мала представляти Україну на Євробаченні та, мабуть, вийшло на краще, що цього таки не сталось.

Сравжнє ім'я співачки – Анна Корсун. Родом вона із Павлограда Дніпропетровської області. Вже у шкільні роки виявила хист до музики, а у студентські роки навіть створила гурт The Pringlez. 24 Канал розповість, що відомо про кар'єру MARUV в Україні та Росії, нагадаємо про скандал на Нацвідборі й дізнаємось, де зрадниця зараз.

Від "Голосу країни" до скандалу на Нацвідборі

Виконавиця брала участь в українській версії шоу "Голосу країни". Тоді одним із суддів був російський співак – Сергій Лазарєв. Саме до нього Анна пішла у команду.

У 2017 році вона створила сольний проєкт MARUV, випускає пісні аж трьома мовами і приходить на "Х-Фактор".

Наприкінці того ж року вона випускає хіт – Drunk Groove. Для розуміння, станом на сьогодні його переглянули на платформі ютуб понад 238 мільйонів раз.

Уже тоді співачка почала орієнтуватись на Росію, адже там пісня виходить під лейблом Warner Music Russia, а ім'я MARUV починає фігурувати у низці концертів і подій на території країни-агресорки.

У 2019 році артистка, сьогодні уже зі статусом зрадниці, боролась за право представляти Україну на Євробаченні. Вона перемогла на Національному відборі з піснею Siren Song, однак не дійшла згоди з НСТУ й не підписала контракт. Співачка наче погоджувалася не гастролювати в Росії, але відмовилась передавати права на кліп і пісню.

У травні цього року ексчленкиня правління "Суспільного мовника" Олександра Кольцова розповіла, що тоді позиції співачки та мовника дуже сильно відрізнялись.

Вона дуже сильно не погоджувалася з тим, що не може дозволити собі обійняти Лазарєва, бо він, мовляв, її друг. І ми намагалися донести: "Анічко, у нас війна. Ти талановита, але маєш зрозуміти, що ти зараз не просто артистка й не можеш дозволити собі цю риторику, коли твоя країна воює, а співвітчизники під російськими бомбами,

– розповіла Олександра.

Під час відбору вона сипала заявами у стилі "какая разніца": стверджувала, що в Росії виступає, бо несе мир, а росіян не можна судити тільки через президента.

Я не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промоакції наших політиків,

– заявляла Анна Корсун.

Робота в Росії та повномасштабна війна

Ймовірно, результатами Нацвідбору вона не надто засмутилась, адже одразу побігла до Росії зі своєю кар'єрою. Там вона отримала нагороду ZD AWARDS, виступила на дні народженні продюсера Йосипа Пригожина, співала у Москві на ЖАРА Music Awards.

На MTV Europe Music Awards MARUV перемогла як російська співачка, заявивши, що вона – світова артистка.

Згодом почали з'являтись дуети з Філіпом Кіркоровим, який є відвертим путіністом.

Коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, співачка вийшла на зв'язок 26 лютого й заявила, що хвилюється за свою безпеку та здоров'я малюка (на той момент вона була вагітна).

І це ще не кінець. Анна навіть присвятила декілька рядків російським військовим.

Російські військовослужбовці замисліться! Військові дії і тим більше людські жертви не зроблять людей кращими чи щасливішими. Всім матерям потрібні живі сини, дітям – батьки, а дружинам – їхні чоловіки,

– писала артистка.

Та з цього моменту почалось затишшя. Публічні заяви закінчились, так само як і повідомлення про те, де зараз MARUV. У червні 2022 року хтось сфотографував співачку в одній із лікарень Києва. Чомусь вона не поспішила до Росії просити прихистку у Владіміра Путіна.

Вагітна MARUV з чоловіком / Фото СТБ

Та наприкінці осені виконавиця вийшла на зв'язок із повідомленням, що з нею все добре і зараз вона відпочиває в Омані, а також продовжила подорож у Туреччину та Грузію. З 2023 року почали виходити пісні англійською мовою.

MARUV хотіла всидіти на двох стільцях?

Та що стосується її творчої діяльності, то є деякі питання. Наприклад, блогер Богдан Беспалов писав, що вона рекламує свої пісні на забороненій в Україні платформі "Вконтакте", тим самим збагачуючи російський бюджет, який іде на вбивство українців.

MARUV веде російські соцмережі / Скриншот

У березні 2024 року стало відомо, що співачка продовжує співпрацю з російським лейблом. У межах контракту вона отримує мільйони рублів доходу, а також додавала свої треки на російську платформу Yandex Music, спонсоруючи економіку країни-агресорки.

Скільки точно MARUV змогла заробити на російських слухачах, не відомо. У 2022 році ця сума могла складати близько 337 тисяч рублів, а у 2023-му – 466 тисяч рублів.

Цікаво, що MARUV представила альбом Love song під псевдонімом Sharlotta Ututu. Вона записала колискову синові – For My Baby, яку заспівала українською. Цікаво, що у тексті є фрази про "волю роду" та "свободу народу". Таким чином вона, мабуть, гадала, що зможе сидіти на двох стільцях одразу.

Де зараз MARUV?

Конкретного місця проживання артистка не розкриває. В інстаграмі також не видно поточно геолокацію співачки, тому де вона живе реально – невідомо. Припускали, що, ймовірно, вона оселилась в ОАЕ.

Однак зрадниця активно подорожує світом, часто викладає відверті фото.