Який вигляд Маша Єфросиніна мала на початку кар'єри: архівні кадри вас здивують

Маша Єфросиніна зараз – відома інтерв'юерка, ведуча та громадська діячка з мільйонною аудиторією. Її кар'єра розпочалась понад 20 років тому й триває досі. Але на старті образ телезірки суттєво відрізнявся від того, що звикли бачити глядачі останніми роками.

Маша Єфросиніна народилась і виросла в Криму, закінчила школу з золотою медаллю. Після цього вона поїхала до Києва – здобувати вищу освіту. Тут і почалась її кар'єра, передає 24 Канал.

До слова Де зараз Вадим Буряковський – чоловік Полякової та новоспечений тесть

Під час навчання в університеті Маша Єфросиніна почала шукати роботу. Однією з можливостей була вакансія адміністратора на Першому національному (УТ-1) у програмі з Ольгою Бурою та Юрієм Горбуновим.

Я не пропрацювала ні дня, мені сказали: "О, яка смішна!". Я була велика, на 20 кілограмів більша, дуже весела й енергійна. А Оля була тендітна і повна протилежність мені. Продюсерам здалось, що ми будемо класними антиподами,

– пригадувала Маша Єфросиніна.



Маша Єфросиніна у програмі "Щасливий дзвінок" / Скриншот з відео

Програма "Щасливий дзвінок" була першим проєктом у кар'єрі Маші Єфросиніної. Вона існувала близько 9 місяців. Згодом Маша Єфросиніна і Юрій Горбунов отримали запрошення від Нового каналу на ранкове шоу "Підйом". У ньому Марія спілкувалась російською мовою, а Юра – українською.



Маша Єфросиніна на початку кар'єри / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Завдяки цьому незвичному дуету програма здобула шалену популярність, а ведучі – впізнаваність і славу. Горбунов та Єфросиніна близько 5 років проводили ранкові прямі етери, з яких 3 роки вони були майже щоденні.

Це була неймовірна новаторська історія. Хоч ми були абсолютно непрофесійні, робили, що хотіли. Ми були чимось шаленим, дивним певною мірою, нестандартним, бо я не відповідала стандартам,

– так Маша пояснювала, у чому був секрет їхньої пари.



Маша Єфросиніна та Юрій Горбунов у 2003 і 2013 роках / Фото з інстаграму ведучої

Розповідаючи про той період, Маша Єфросиніна часто згадує про свою вагу. Як розповідала ведуча, переїзд до Києва став для неї справжнім викликом.

Єдиним моїм другом стала їжа. Все, що я знала – це смажена картопля. І мама передавала мені волоські горіхи. Їжа була моя єдина насолода. За пів року я набрала 8 – 10 кілограмів. Це була не моя вага, вона гормональна, стресова,

– пригадувала Єфросиніна.



Маша Єфросиніна на початку кар'єри / Скриншот з відео



Маша Єфросиніна на початку кар'єри / Скриншот з відео



Маша Єфросиніна на початку кар'єри / Скриншот з відео

Ведуча вдавалась до всіх можливих дієт та способів схуднення – навіть хотіла "закодуватися" від зайвої ваги. Але результат несподівано принесла вагітність.

Мене вагітність оздоровила. Я схудла на 17 кілограмів, вся моя зайва вага пішла, гормональний фон налаштувався як годинник,

– ділилась Маша Єфросиніна.

У 2004 році Єфросиніна стала мамою – у неї народилась донька Нана.



Як Машу Єфросиніну змінила вагітність / Скриншот з відео

А кар'єра продовжувала стрімко розвиватися. Після "Підйому" Маша стала ведучою Євробачення-2005 (що проходило в Києві), у 2006 році прикрасила обкладинку журналу Elle, у 2008 взяла участь у проєкті "Модний вирок". З роками формувався також стиль Маші Єфросиніної: її образи змінилися від стриманих до сміливіших і гламурніших.



Маша Єфросиніна на шоу "Модний вирок" / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Зараз Маша – відома інтерв'юерка з власним ютуб-каналом, громадська діячка та власниця благодійного фонду. Її трансформації (не лише зовнішні, але й внутрішні) помітні не тільки колегам, але й мільйонам глядачів.