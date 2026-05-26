47-річна Маша Єфросиніна показала рідкісні кадри з чоловіком-військовим у день народження

25 травня українська телеведуча Марія Єфросиніна відзначила день народження. Їй виповнилося 47 років. У цей день поруч зі знаменитістю був її чоловік Тимур Хромаєв, який служить в Силах оборони України.

У своєму інстаграмі Маша Єфросиніна показала місце, де провела день народження, та поділилася зворушливим відео разом із коханим.

У ролику можна побачити, як телеведуча у святковій сукні та на підборах танцює з Тимуром Хромаєвим, який одягнув класичний костюм. Пара повільно рухалася під живе виконання пісні Ірини Білик "Нас нема".

Зважаючи на військову службу чоловіка, подружжя проводить небагато часу разом, тому ці кадри стали для них рідкісними й особливо цінними.

Де служить чоловік Маші Єфросиніної?

Тимур Хромаєв мобілізувався у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У 2024 році Маша Єфросиніна розповідала, що її чоловік служить в 112 бригаді київської ТрО, де обіймає посаду командира роти та займається радіоелектронною боротьбою. Військовий виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку. Окрім цього, він їздив у службові відрядження до стратегічно важливих об'єктів по всій Україні.

Згодом Маша Єфросиніна поділилася, що Тимур обіймає посаду заступника командира роти з озброєння.

Того ж року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив чоловіка телеведучої нагрудним знаком "Срібний хрест".

Пізніше Сергій Притула розповідав, що Тимур бере участь в розробці важливої військової системи, яка наразі перебуває на етапі масштабування та вже допомагає українським захисникам.

У березні цього року на сторінці Володимира Зеленського з'явилось відео з поїздки в ОАЕ, де він зустрівся з українськими експертами у сфері безпеки, які працюють над посиленням захисту від повітряних загроз. До складу цієї команди також увійшов Тимур Хромаєв.