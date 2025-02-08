У сукні з пікантним розрізом: Єфросиніна приголомшила стильним образом на Нацвідборі-2025

Ведучою цьогорічного Нацвідбору стала Марія Єфросиніна разом з Тімуром Мірошниченком та Василем Байдаком. Для конкурсу вони обрали стримані та водночас стильні образи.

Що цікаво, всі ведучі були одягнені в чорне. Маша Єфросиніна постала у розкішній вечірній сукні з цікавими деталями, пише Show 24.

Вас також може зацікавити Переспівали хіт Яремчука: Джамала, Тіна Кароль та інші виконавці яскраво відкрили Нацвідбір-2025

Телеведуча приміряла елегантну чорну сукню з атласу, що ідеально підкреслює її фігуру. Дизайн вбрання вражає – корсетний верх у формі серця, обтислий силует з витонченим драпіруванням на талії та спокусливий високий розріз, що додає образу пікантності.

До свого вбрання Марія додала колготки в сітку, срібне кольє та сережки. Їй зробили хвилясту укладку та нюдовий макіяж.



Ведучі Нацвідбору 2025 / Фото з інстаграму Тімура Мірошниченка

Зауважимо, фінал Національного відбору на Євробачення-2025 можна подивитись на ютуб-каналі Євробачення Україна, на фейсбук-сторінках Суспільного та Євробачення Україна, на телеканалі Суспільне Культура, на сайтах Суспільне Культура, Євробачення в Україні, а також у застосунку Дія. До того ж 24 Канал веде текстову трансляцію фіналу Нацвідбору.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна вже не вперше є ведучою Національного відбору на Євробачення. Цю роль вона також виконувала у 2022 році. Під час того заходу знаменитість зачарувала публіку у дивовижний довгій золотистій сукні, розробленій американським брендом Sherri Hill. На той час сукня коштувала 1 455 доларів, що дорівнює 60 346 гривень.