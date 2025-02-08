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Show24 Українські зірки У сукні з пікантним розрізом: Єфросиніна приголомшила стильним образом на Нацвідборі-2025
8 лютого, 19:34
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У сукні з пікантним розрізом: Єфросиніна приголомшила стильним образом на Нацвідборі-2025

Софія Хомишин
Основні тези
  • Марія Єфросиніна разом з Тімуром Мірошниченком та Василем Байдаком стали ведучими Нацвідбору 2025, обравши стильні чорні образи для заходу.
  • Марія вразила публіку розкішною сукнею.

Ведучою цьогорічного Нацвідбору стала Марія Єфросиніна разом з Тімуром Мірошниченком та Василем Байдаком. Для конкурсу вони обрали стримані та водночас стильні образи. 

Що цікаво, всі ведучі були одягнені в чорне. Маша Єфросиніна постала у розкішній вечірній сукні з цікавими деталями, пише Show 24.

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Телеведуча приміряла елегантну чорну сукню з атласу, що ідеально підкреслює її фігуру. Дизайн вбрання вражає – корсетний верх у формі серця, обтислий силует з витонченим драпіруванням на талії та спокусливий високий розріз, що додає образу пікантності. 

До свого вбрання Марія додала колготки в сітку, срібне кольє та сережки. Їй зробили хвилясту укладку та нюдовий макіяж. 


Ведучі Нацвідбору 2025 / Фото з інстаграму Тімура Мірошниченка

Зауважимофінал Національного відбору на Євробачення-2025 можна подивитись на ютуб-каналі Євробачення Україна, на фейсбук-сторінках Суспільного та Євробачення Україна, на телеканалі Суспільне Культура, на сайтах Суспільне Культура, Євробачення в Україні, а також у застосунку Дія. До того ж 24 Канал веде текстову трансляцію фіналу Нацвідбору.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна вже не вперше є ведучою Національного відбору на Євробачення. Цю роль вона також виконувала у 2022 році. Під час того заходу знаменитість зачарувала публіку у дивовижний довгій золотистій сукні, розробленій американським брендом Sherri Hill. На той час сукня коштувала 1 455 доларів, що дорівнює 60 346 гривень. 