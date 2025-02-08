Что интересно, все ведущие были одеты в черное. Маша Ефросинина предстала в роскошном вечернем платье с интересными деталями, пишет Show 24.

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Телеведущая примерила элегантное черное платье из атласа, идеально подчеркивающее ее фигуру. Дизайн наряда поражает – корсетный верх в форме сердца, облегающий силуэт с изящной драпировкой на талии и соблазнительный высокий разрез, что добавляет образу пикантности.

К своему наряду Мария добавила колготки в сетку, серебряное колье и серьги. Ей сделали волнистую укладку и нюдовый макияж.



Ведущие Нацотбора 2025 / Фото из инстаграма Тимура Мирошниченко

Заметим, финал Национального отбора на Евровидение-2025 можно посмотреть на ютуб-канале Евровидение Украина, на фейсбук-страницах Суспильного и Евровидения Украина, на телеканале Суспильное Культура, на сайтах Суспильное Культура, Евровидение в Украине, а также в приложении Дия. К тому же 24 Канал ведет текстовую трансляцию финала Нацотбора.

Напомним, Маша Ефросинина уже не впервые является ведущей Национального отбора на Евровидение. Эту роль она также выполняла в 2022 году. Во время того мероприятия знаменитость очаровала публику в удивительном длинном золотистом платье, разработанном американским брендом Sherri Hill. В то время платье стоило 1 455 долларов, что равняется 60 346 гривен.