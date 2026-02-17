У сукні з важливим меседжем: Маша Єфросиніна вразила образом на червоній доріжці Берлінале
- Маша Єфросиніна відвідала прем'єру фільму "Сліди" на Берлінале-2026 у сукні з написом "Russian genocide through the body".
- Фільм "Сліди" розповідає історії шести українських жінок, які пережили сексуальне насильство під час війни.
Ведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна відвідала прем'єру документального фільму "Сліди" (Traces) про українських жінок, які пережили насильство з боку російських окупантів. Для червоної доріжки кінофестивалю Єфросиніна обрала особливий образ.
Стрічку "Сліди" показали на Берлінале-2026. Фото з заходу Маша Єфросиніна поділилась на своїй сторінці в інстаграмі.
Вихід на червону доріжку Маша Єфросиніна перетворила на ще один спосіб достукатись до європейців з важливим меседжем і нагадати про війну.
Ведуча постала перед камерами у чорній сукні з довгими рукавами та шлейфом. Основним акцентом був напис на вбранні яскраво-червоними літерами – Russian genocide through the body ("Російський геноцид через тіло"). Додамо, що цю сукню для Єфросиніної розробила дизайнерка Ельвіра Гасанова.
Таким чином Маша Єфросиніна вкотре нагадала про війну та те, з чим стикаються українці під час російської військової агресії та полону.
Те, що робить ворог з жінками, чоловіками, дівчатами та хлопчиками в Україні, – це геноцид Росії через тіло. Росія системно калічить українців, щоб ми як нація перестали народжуватися. Це спроба вбити наше майбутнє,
– підкреслила діячка.
Маша Єфросиніна / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної, фотографиня Катерина Тертична
Що варто знати про фільм "Сліди"?
- Документальну стрічку "Сліди" створили режисерки Аліса Коваленко та Марися Нікітюк. Вона є копродукцією України та Польщі. Зокрема, композитором фільму став польський музикант Войцех Фрич.
- У картині розповідають історії шести жінок, що пережили сексуальне насильство, пов'язане з війною. Це Ірина Довгань, Ольга Черняк, Тетяна Василенко, Галина Тищенко, пані Ніна, Людмила Мимрикова. Кожна героїня має свій бекграунд та свідчення. Про це пише Суспільне Культура.
- Прем'єра фільму відбулась на 76-му Берлінському міжнародному кінофестивалі у програмі Panorama Dokumente.