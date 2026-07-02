Мама ведучої Тали Калатай опинилася під завалами під час російської атаки на Київ
Українська телеведуча та акторка Тала Калатай розповіла, що під час масованого обстрілу Києва її мама опинилася під завалами.
Про це знаменитість повідомила на своїй сторінці у фейсбуці. За словами Тали, маму врятували сусіди, які допомогли їй вибратися з-під уламків.
Не пропустіть Смерть була миттєвою: трагічно загинув народний артист України Микола Янченко
На щастя, жінка не постраждала. Під час атаки вона сховалася у погребі, і саме це врятувало їй життя. Однак її будинок майже повністю зруйнований і тепер непридатний для проживання. Також серйозних пошкоджень зазнали будинки сусідів.
Ми оговтуємось… Відео і фото не викладаю. Не можу. Фізично. Це, реально, жах. Будинок мами для життя непридатний. Я думаю, це її другий день народження. Інакше я не можу це описати,
– написала Тала Калатай.
І додала, що неушкодженою вдалося дістати мамину собаку.
Що відомо про обстріл Києва в ніч на 2 липня?
Окупанти запустили по столиці ударні дрони, балістичні та крилаті ракети.
Вибухи пролунали одразу в кількох районах столиці. Пошкоджено житлові будинки, спалахнули пожежі, зокрема в готелі та на дахах багатоповерхівок. Зруйновано багатоповерхівку у Дарницькому районі.
Вже відомо, що внаслідок атаки загинули щонайменше 13 людей, ще 86 отримали поранення. Також є люди, які вважаються зниклими безвісти.
- Раніше в будинок, де живуть відомі українські письменники Артема та Олена Захарченки, влетіла російська ракета.