Ніч під вибухами: як Могилевська та інші зірки пережили масований обстріл України

У ніч на 15 червня росіяни масовано обстріляли Україну ракетами та дронами. Основний удар прийшовся на Київ, де загинули щонайменше чотири людини, ще десятки дістали поранення.

Руйнувань зазнали як житлові будинки, так і культурні пам'ятки. Як чергову масовану атаку Росії пережили українські зірки – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Блогер та ексучасник шоу "МастерШеф" Владислав Міцкевич повідомив, що в його будинок влучив "Шахед". На щастя, з чоловіком все гаразд. Інших подробиць він наразі не розкрив.

Владислав Міцкевич повідомив, що в його будинок влучив "Шахед" / Скриншот з інстаграм-сторіс

Поблизу будинку Наталії Могилевської пролунали вибухи. Артистка показала відео, на якому з маленькою донькою ховається під час обстрілів. Вона закликала підписників обов'язково реагувати на повітряну тривогу і йти в укриття, якщо воно є.

Катя Осадча опублікувала інстаграм-сторіс, де нічний обстріл назвала "жахом". Телеведуча також закликала всіх ховатися в укриття під час повітряних тривог.

Наслідки масованої атаки у своїх соцмережах опублікувала і Христина Соловій. Вона висловила співчуття постраждалим і родинам загиблих.

Ми боремося, щоб пам'ятати. Вони (росіяни, – 24 Канал) роблять все, щоб нашу історичну пам'ять знищити,

– обурилася співачка.

Христина Соловій відреагувала на масований обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

Христина Соловій відреагувала на масований обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

Христина Горняк, колишня дружина Володимира Остапчука, також поділилася емоційною публікацією в інстаграм-сторіс. Вона зазначила, що як нотаріус може допомогти тим, хто цього потребує, і закликала всіх звертатися за допомогою.

Наш народ – ми одна родина. Ми повинні якось підтримувати одне одного. Мені дуже боляче за нас, людей,

– написала Христина.

Христина Горняк відреагувала на обстріл Києва / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Також про масовану атаку України у своїх соцмережах згадали Тіна Кароль, Даша Квіткова, Святослав Вакарчук, співачка DOMIY, продюсерка Ірина Горова та інші.

Українські зірки відреагували на масований обстріл Києва / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Додамо, що під час атаки на Київ постраждав дім художниці Соні Морозюк. Удар припав на поверх вище від її квартири, тож, на щастя, мисткиня залишися неушкоджена.