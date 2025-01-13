На новій локації: де знімають новий сезон "МастерШеф" після обстрілу павільйону

Команда проєкту "МастерШеф" віднайшла нову локацію для зйомок після російського обстрілу. Шоу зніматимуть на студіях кінокомпанії FILM.UA.

Кінокомпанія FILM.UA привітала на своїй студії знімальну групу "МастерШеф". Про це пише 24 Канал з посиланням на офіційну сторінку кіностудії.

До слова Фіналістка "Холостяка-13" відверто висловилася про сценарій на проєкті й участь заради піару

Команда шоу "МастерШеф" після російського обстрілу була в пошуках нової локації для зйомок. Попри складнощі їм вдалося знайти вихід, щоб продовжувати працювати над проєктом.

Зйомки нового сезону улюбленого багатьма реаліті-шоу проходитимуть на території кіностудії FILM.UA. Бажаємо знімальній групі творчого натхнення та незабутніх моментів на новому майданчику!

– повідомила команда кіностудії.

Комплекс FILM.UA Studio складається з восьми павільйонів, загальна площа яких майже 8 тисяч кілометрів квадратних. На цих просторах було зняло десятки відомих українських та міжнародних проєктів. Наприклад, "Хто зверху", "Захар Беркут", "Жіночий лікар" та багато інших. Також на студіях знімали музичні кліпи та рекламні інтеграції.



"МастерШеф" зніматимуть на FILM.UA / Фото з інстаграму FILM.UA

Що відомо про ювілейний сезон "МастерШефу"