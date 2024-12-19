Телеканал СТБ вже розпочав зйомки ювілейного, 15 сезону "МастерШеф". Про це пише 24 Канал з посиланням на соцмережі кулінарного шоу.

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Знімальний павільйон проєкту постраждав через російський обстріл. Та команда "МастерШеф" не опустила руки й створила новий павільйон за підтримки партнерів й українських брендів.

Наш ювілейний сезон і одночасно наш другий День народження. У новому павільйоні. Але це той самий МастерШеф, який ви так любите і чекаєте. Ми обіцяли – і дотримали слово. Тому що, в очікуванні нашої спільної головної мрії, ваші мрії мають збуватися попри все,

– пише команда шоу.

15 сезон – буде сезоном аматорів. З нагоди старту знімань відбулося відкриття нового павільйону, на яке завітали судді та учасники минулих сезонів.



"Найбільша вдячність, звісно, нашим Силам оборони. Завдяки вам ми маємо можливість створювати українські проєкти під нашим українським небом", – додали представники "МастерШеф".

Відкриття знімального майданчика / Фото з інстаграму шоу



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