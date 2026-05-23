Кухня просто неба і натовп глядачів: у центрі Києва знімають новий сезон шоу "МастерШеф"

Сьогодні, 23 травня, в українській столиці проходять зйомки нового сезону кулінарного шоу "МастерШеф". У центрі Києва зібрались сотні людей, щоб підтримати кухарів.

Зйомки відбуваються на Контрактовій площі, що в Подільському районі. Про це повідомляють журналісти 24 Каналу.

Як розповіли раніше у соцмережах проєкту, це перший виїзний конкурс довгоочікуваного нового сезону "МастерШеф. Професіонали".

Учасників розділили на дві команди – синіх та червоних. Наразі вони готують страви просто неба. Згодом команди будуть продавати страви киянам та гостям міста. Близько сотні людей зібралися на Контрактовій площі, щоб підтримувати кулінарів.

У Києві знімають новий сезон "МастерШеф": відео 24 Каналу

Зазначимо, також Контрактова площа є локацією для зйомок "Караоке на Майдані". Знамените талант-шоу повернулось на екрани заради благодійної мети.

Що варто знати про новий сезон "МастерШеф?"

На початку травня цього року телеканал СТБ повідомив про початок зйомок нового сезону "МастерШеф. Професіонали". Саме цей формат повернеться вперше за три роки.

Нещодавно стало відомо про новий склад суддів. До журі входитимуть незмінні Ектор Хіменес-Браво та Володимир Ярославський. До них долучився Алекс Якутов – шеф-кухар з Маріуполя, який раніше був експертом шоу "На ножах" і ведучим "Пекельної кухні".

Ольга Мартиновська, яка також була у складі суддів, цього сезону буде ведучою проєкту.