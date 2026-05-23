Съемки происходят на Контрактовой площади. Об этом сообщают журналисты 24 Канала.

Как рассказали ранее в соцсетях проекта, это первый выездной конкурс долгожданного нового сезона "МастерШеф. Профессионалы".

Участников разделили на две команды – синих и красных. Сейчас они готовят блюда под открытым небом. Впоследствии команды будут продавать блюда киевлянам и гостям города. Около сотни людей собрались на Контрактовой площади, чтобы поддерживать кулинаров.

В Киеве снимают новый сезон "МастерШеф": видео 24 Канала

Отметим, также Контрактовая площадь является локацией для съемок "Караоке на Майдане". Знаменитое талант-шоу вернулось на экраны ради благотворительной цели.

Что стоит знать о новом сезоне "МастерШеф?"

В начале мая этого года телеканал СТБ сообщил о начале съемок нового сезона "МастерШеф. Профессионалы". Именно этот формат вернется впервые за три года.

Недавно стало известно о новом составе судей. В жюри будут входить неизменные Эктор Хименес-Браво и Владимир Ярославский. К ним присоединился Алекс Якутов – шеф-повар из Мариуполя, который ранее был экспертом шоу "На ножах" и ведущим "Адской кухни".

Ольга Мартыновская, которая также была в составе судей, в этом сезоне будет ведущей проекта.