Американська телеведуча оголосила мільйон доларів винагороди за інформацію про зниклу матір
- Саванна Гатрі оголосила винагороду в 1 мільйон доларів за інформацію про зниклу матір, Ненсі Гатрі.
- Ненсі зникла 1 лютого в Аризоні, а на місці її зникнення виявили підозрілі дії, включаючи відключення камери та кардіостимулятора.
На початку лютого стало відомо про зникнення 84-річної Ненсі Гатрі – матері відомої американської телеведучої Саванна Гатрі. Тепер журналістка оголосила про винагороду в розмірі 1 мільйона доларів за будь-яку інформацію, яка допоможе встановити місцеперебування її матері.
У відеозверненні, опублікованому в інстаграмі, Гатрі зі сльозами на очах закликала всіх, хто може володіти бодай якимись відомостями, вийти на зв'язок.
Цікаво Змінився до невпізнаваності: як зараз виглядає Дан Балан, якому приписували роман з Тіною Кароль
Саванна зазначила, що будь-яка інформація може стати вирішальною у пошуках її матері.
Ми все ще віримо в диво, ми все ще віримо, що вона може повернутися додому – надія попри все. Ми також знаємо, що, можливо, її вже втратили, що вона могла піти до Господа, якого любить… Розкажіть, що знаєте, і допоможіть нам повернути нашу улюблену маму додому, щоб ми могли або відсвяткувати чудове, неймовірне повернення, або вшанувати прекрасне, сміливе, мужнє і благородне життя, яке вона прожила,
– зазначила телеведуча у зверненні.
Для довідки! 54-річна Саванна Гатрі – відома американська журналістка та телеведуча. Із 2012 року вона була співведучою програми Today на телеканалі NBC News. Раніше працювала кореспонденткою у Білому домі та брала інтерв'ю в кількох президентів США. Серед них – Барак Обама, Джо Байден і Дональд Трамп.
Що відомо про зникнення Ненсі Гатрі?
- Жінка зникла у ніч проти 1 лютого зі свого будинку в місті Тусон, штат Аризона, як пише BBC.
- Востаннє її бачили напередодні ввечері після сімейної зустрічі.
- Вночі біля будинку Ненсі зафіксували підозрілі дії – зокрема було відключено камеру дверного дзвінка. До того ж майже о третій ночі кардіостимулятор мами Саванни Гатрі було відключено від спеціальної програми в телефоні.
- Вранці, коли Ненсі не з'явилася на богослужінні, близькі звернулися до служби 911.
- Під час огляду будинку правоохоронці виявили на ґанку сліди крові, які, за результатами експертизи, належать зниклій.
- За словами шерифа округу Піма Кріса Наноса, без необхідних ліків стан здоров'я жінки може різко погіршитися.
- Наразі підозрюваних у справі немає, пошуки тривають.