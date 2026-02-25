Американська телеведуча оголосила мільйон доларів винагороди за інформацію про зниклу матір

На початку лютого стало відомо про зникнення 84-річної Ненсі Гатрі – матері відомої американської телеведучої Саванна Гатрі. Тепер журналістка оголосила про винагороду в розмірі 1 мільйона доларів за будь-яку інформацію, яка допоможе встановити місцеперебування її матері.

У відеозверненні, опублікованому в інстаграмі, Гатрі зі сльозами на очах закликала всіх, хто може володіти бодай якимись відомостями, вийти на зв'язок.

Саванна зазначила, що будь-яка інформація може стати вирішальною у пошуках її матері.

Ми все ще віримо в диво, ми все ще віримо, що вона може повернутися додому – надія попри все. Ми також знаємо, що, можливо, її вже втратили, що вона могла піти до Господа, якого любить… Розкажіть, що знаєте, і допоможіть нам повернути нашу улюблену маму додому, щоб ми могли або відсвяткувати чудове, неймовірне повернення, або вшанувати прекрасне, сміливе, мужнє і благородне життя, яке вона прожила,

– зазначила телеведуча у зверненні.

Для довідки! 54-річна Саванна Гатрі – відома американська журналістка та телеведуча. Із 2012 року вона була співведучою програми Today на телеканалі NBC News. Раніше працювала кореспонденткою у Білому домі та брала інтерв'ю в кількох президентів США. Серед них – Барак Обама, Джо Байден і Дональд Трамп.

Що відомо про зникнення Ненсі Гатрі?