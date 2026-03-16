Що відомо про особисте життя Майкла Б․ Джордана – найкращого актора за версією Оскара-2026

Майкл Б. Джордан переміг у номінації "Найкраща чоловіча роль" на 98-й церемонії вручення премії Оскар, що пройшла 15 березня у Лос-Анджелесі. Його відзначили за роль у фільмі "Грішники".

Що відомо про особисте життя Майкла Б. Джордана?

Майкл Б. Джордан ховає своє особисте життя за сімома замками. Публічно актор підтвердив лише стосунки з моделлю Лорі Харві, а інша інформація про його ймовірні романи – лише припущення.

Кендалл Дженнер

Ходили чутки, що Майкла Б. Джордана пов'язували романтичні стосунки з Кендалл Дженнер. Їх бачили разом після вечірки Met Gala у 2015 році. Тоді актор зіткнувся з критикою через можливий зв'язок з білою жінкою.

Це світ, у якому ми живемо. Вони бачать біле та чорне. Я – ні. Багато чорношкірих шанувальників думали: "О, Боже, він мав бути з чорношкірою жінкою" і все таке. Я розумію, але з іншого боку, розслабтеся. Знаєте, зараз 2015 рік. Це нормально!,

– говорив він.

Проте Джордан спростував чутки про роман з Кендалл, назвавши її своєю подругою.

Майкл Б. Джордан, Гейлі Бібер і Кендалл Дженнер / Фото Getty Images

Кікі Лейн

На кінофестивалі "Санденс" у 2019 році з'явились чутки, що актор у стосунках зі своєю колегою, зіркою серіалу "Якби Біл-Стріт могла заговорити" Кікі Лейн. Інсайдер розповів журналу People, що вони фліртували у нічному клубі, проте самі знаменитості ніколи не коментували припущення, що ширились у мережі.

Кікі Лейн / Фото з інстаграму акторки

Сінді Бруна

Того ж року Майкла Б. Джордана сфотографували після вечері з французькою моделлю Сінді Бруною у Нью-Йорку. Фотографії отримало видання Just Jared, і на них актор широко усміхався. Після цього знаменитостей більше не фотографували разом, також невідомо, які насправді між ними були стосунки.

Меган Ті Сталліон

У лютому 2020 року Джордана помітили з американською реперкою Меган Ті Сталліон на показі Coach, вони сиділи у першому ряду. Чутки про роман між зірками посилились, коли актор публічно підтримав жінку після того, як в неї вистрілив репер Торі Лейнз.

Меган Ті Сталліон / Фото з інстаграму реперки

Лорі Гарві

У листопаді 2020 року Майкла Б. Джордана сфотографували в аеропорту Атланти з моделлю Лорі Гарві. У січні 2021 року вони підтвердили свій роман.

Джордан і Гарві дебютували на червоній доріжці на вечірці після церемонії вручення премії Оскар у 2022 році, а пізніше розійшлися. Інсайдер стверджував, що вони були "абсолютно розбиті горем" після розриву. Він додав, що Лорі "не була готова до зобов'язань", оскільки "була зосереджена на своїй кар'єрі".

Майкл Б. Джордан і Лорі Гарві / Фото Getty Images

