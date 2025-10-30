На гала-концерті в Нью-Йорку: оскароносний Майкл Дуглас підтримав Україну символічним жестом

Американський актор та кінопродюсер Майкл Дуглас вчергове нагадав світу про Україну. Він зробив це на гала-концерті PAC NYC Icons of Culture, який проходив у Нью-Йорку.

Пише 24 Канал з посиланням на видання The Sun.

Так, оскароносний Майкл Дуглас разом з донькою Керіс 28 жовтня відвідав гала-концерт PAC NYC Icons of Culture у Центрі виконавського мистецтва Перельмана. Для події він обрав класичний чорний костюм з білою сорочкою та фіолетовою краваткою. Водночас особливою деталлю стала синьо-жовта в'язана хустинка, яка виднілася з нагрудної кишені його піджака. У такий спосіб актор висловив свою підтримку нашій країні.

Для довідки! Майкл Дуглас має дві премії "Оскар". Одну з них він отримав як продюсер фільму "Пролітаючи над гніздом зозулі" у 1976 році, а іншу – як найкращий актор-чоловік за роль у фільмі "Волл-стріт" у 1988 році.

Такий самий жест посол доброї волі ООН зробив на початку повномасштабного вторгнення на церемонії нагородження премії Гільдії кіноакторів SAG Awards 2022. Крім того, кадри з події він опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

Тоді підтримку Україні також висловила Леді Гага, Ендрю Гарфілд, Грета Лі та багато інших зірок.

Що ще відомо про підтримку Майкла Дугласа України?