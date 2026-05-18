Назавжди змінив шоубізнес: у чому феномен короля попмузики Майкла Джексона

Майкл Джексон – один з найвідоміших артистів за всю історію музики. Не дивно, що він не раз потрапляв у Книгу рекордів Гіннеса. Але попри блискучу кар'єру, після себе Джексон залишив безліч чуток.

Майкл Джексон пішов з життя у 2008 році, але його життя обговорюють досі. У чому феномен короля попмузики, – розбиралась українська ведуча Міла Єремєєва на ютуб-каналі "Феномен UA".

На думку ведучої, Майкл Джексон кардинально змінив попмузику і зробив її такою, якою ми знаємо її сьогодні.

До нього артисти просто співали на сцені. А Джексон перетворив концерт у справжнє шоу – з танцями, постановками й рухами, що стали легендарними. "Місячна хода" – досі один з найвідоміших танцювальних рухів у світі.

Світ досі не може відпустити Джексона і продовжує намагатись зрозуміти, ким він був насправді,

– каже ведуча.

Також феномен артиста в тому, що він був максимально загадковою людиною. Недарма дехто досі вірить в те, що Майкл Джексон досі живий. Всі чутки та таємничість лише провокували ще більше обговорювати життя й творчість виконавця. Інтерес до Майкла Джексона не зникає і сьогодні.

До слова, цього року про артиста вийшов новий фільм "Майкл". На роль головного героя взяли його рідного племінника, Джафара Джексона.

Що відомо про Майкла Джексона?

Хлопчик народився у 1958 році в містечку Гері штату Індіана у звичайній родині. Його батько вирішив організувати дітям співочу кар'єру та організував гурт The Jackson 5 зі старших синів. У віці 5 років до колективу долучився і Майкл. Поступово колектив здобував популярність, а Майкл Джексон був головною зіркою.

У 13 років Майкл розпочав сольну кар'єру та випустив перший альбом. А через 8 років остаточно пішов з гурту. Альбом Thriller, що вийшов у 1982 році, став найпродаванішим. Джексон отримав 8 премій Греммі, десятки інших престижних нагород та став одним із найвідоміших артистів у світі. Окрім музики, він знімався в кіно, співпрацював з брендами й створив власний маєток з парком розваг.

Щодо особистого життя, тут постійно були скандали та чутки. Майкл Джексон був одружений із дочкою Елвіса Преслі Лізою Марі Преслі, а пізніше – з Деббі Роу, яка народила йому двох дітей.

Через проблеми зі здоров'ям та численні пластичні операції зовнішність Джексона сильно змінилася, що роками викликало обговорення у медіа. У 2009 році співак помер у віці 50 років через передозування препарату для сну.