Меган Фокс і Machine Gun Kelly стали батьками й показали перше відео з малям

Американська акторка Меган Фокс учетверте стала мамою. Зірковий батько Machine Gun Kelly показав перші кадри новонародженої крихітки.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly (справжнє ім'я – Колсон Бейкер) стали батьками 27 березня. Про народження першої спільної дитини повідомив репер у своєму інстаграмі, передає Show 24.

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Machine Gun Kelly опублікував зворушливе відео, на якому показав, як тримає новонароджену за ручку. Репер натякнув, що у пари народилась донька.

Вона нарешті тут. Наша маленька небесна насінинка,

– підписав ролик Machine Gun Kelly.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly стали батьками: відео

Для Меган Фокс це четверта дитина – вона виховує синів Нова, Бодхі та Джорні від колишнього чоловіка. Machine Gun Kelly є батьком доньки Кессі.

Стосунки Меган Фокс та Machine Gun Kelly