Не Сассекс, – у королівській сім'ї назвали справжнє прізвище Меган Маркл

У своєму серіалі Netflix Меган Маркл заявила про те, що офіційно змінила прізвище на Сассекс. Її заяву висміяли не тільки в соцмережах, але й у королівській родині.

Троюрідний брат короля Чарльза III, лорд Айвар Маунтбеттен назвав реальне прізвище дружини принца Гаррі. За його словами, її повне ім'я повинне мати такий вигляд – Меган Маунтбеттен-Віндзор. Про це пише 24 Канал з посиланням на Vanity Fair.

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Меган Маркл оголосила про зміну прізвища на Сассекс. За словами Айвара Маунтбеттена, це неможливо й неправильно, адже Сассекська – це титул.

Це цікаво, тому що вона абсолютно неправа. Її прізвище не Сассекс, а Маунтбеттен-Віндзор. Її дітей звуть Арчі та Лілібет Маунтбеттен-Віндзор. Вони не Арчі та Лілібет Сассекські, тому що Сассекс – це титул. Отже, вони герцог і герцогиня Сассекські, але насправді він – Гаррі Маунтбеттен-Віндзор, а вона – Меган Маунтбеттен-Віндзор,

– зазначив брат короля.

Попри це, королівська експертка Ребекка Інгліш не погоджується зі словами лорда. Вона вважає, що офіційне прізвище сім'ї принца Гаррі й Меган Маркл справді Маунтбеттен-Віндзор і воно вказане у документах їхніх дітей.

Але члени королівської сім'ї справді можуть використовувати свій титул як скорочену форму прізвища.

За її словами, Гаррі у юності могли називати Гаррі Уельським.

Нагадаємо, про рішення змінити прізвище Меган Маркл повідомила у серіалі "З любов'ю, Меган", що вийшов на Netflix. Там вона ділилась різноманітними порадами щодо кулінарії, садівництва й декору для дому. Та шоу отримало неоднозначні відгуки в пресі й соцмережах – здебільшого це негативні рецензії, де дружину принца Гаррі звинувачують у штучності й пафосі.