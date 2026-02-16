У монохромних образах: Меган Маркл і принц Гаррі відвідали баскетбольний матч

Меган Маркл і принц Гаррі відвідали 75-й матч усіх зірок НБА. Вони сиділи поруч з американською співачкою Квін Латіфою.

Про це повідомляє People. Баскетбольний матч пройшов учора, 15 лютого, на арені Intuit Dome у місті Інглвуд (Каліфорнія).

Дивіться також Мої вічні валентинки, – Меган Маркл замилувала рідкісним фото принца Гаррі з донькою

Меган Маркл і принц Гаррі обрали для заходу повсякденні монохромні образи. Герцогиня Сассекська одягла темно-синій светр і штани у тон, а герцог Сассекський показався у чорних джинсах і сорочці у тон.

Квін Латіфа відвідала баскетбольний матч у сірому спортивному костюмі, а свій образ доповнила масивними срібними прикрасами. Співачка прийшла на захід зі своєю партнеркою Ебоні Ніколс та їхнім 6-річним сином Ребелом.

Квін Латіфа, Меган Маркл і принц Гаррі / Фото Getty Images

Нагадаємо, у жовтні Меган і Гаррі відвідали Світову серію 2025 року на стадіоні Доджер. Вони дивились гру між командами Торонто Блю Джейс і Лос-Анджелес Доджерс. Пара підтримувала команду з Каліфорнії.

Де раніше помітили Меган Маркл і принца Гаррі?