У монохромних образах: Меган Маркл і принц Гаррі відвідали баскетбольний матч
- Меган Маркл і принц Гаррі відвідали 75-й матч усіх зірок НБА в Інглвуді, Каліфорнія.
- Вони сиділи поруч з американською співачкою Квін Латіфою та обрали для заходу повсякденні монохромні образи.
Про це повідомляє People. Баскетбольний матч пройшов учора, 15 лютого, на арені Intuit Dome у місті Інглвуд (Каліфорнія).
Меган Маркл і принц Гаррі обрали для заходу повсякденні монохромні образи. Герцогиня Сассекська одягла темно-синій светр і штани у тон, а герцог Сассекський показався у чорних джинсах і сорочці у тон.
Квін Латіфа відвідала баскетбольний матч у сірому спортивному костюмі, а свій образ доповнила масивними срібними прикрасами. Співачка прийшла на захід зі своєю партнеркою Ебоні Ніколс та їхнім 6-річним сином Ребелом.
Нагадаємо, у жовтні Меган і Гаррі відвідали Світову серію 2025 року на стадіоні Доджер. Вони дивились гру між командами Торонто Блю Джейс і Лос-Анджелес Доджерс. Пара підтримувала команду з Каліфорнії.
Де раніше помітили Меган Маркл і принца Гаррі?
13 лютого, напередодні Дня святого Валентина, герцог і герцогиня Сассекський повечеряли в одному зі своїх улюблених ресторанів – Funke в Беверлі-Гіллз (Каліфорнія).
Маркл одягла коричневу куртку і чорні штани, а Гаррі обрав чорну куртку та джинси.
Елітний ресторан Funke належить шеф-кухарю Евану Фанку. Цікаво, що саме там Меган Маркл відсвяткувала своє 44-річчя у серпні.