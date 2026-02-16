Об этом сообщает People. Баскетбольный матч прошел вчера, 15 февраля, на арене Intuit Dome в городе Инглвуд (Калифорния).

Меган Маркл и принц Гарри выбрали для мероприятия повседневные монохромные образы. Герцогиня Сассекская надела темно-синий свитер и брюки в тон, а герцог Сассекский показался в черных джинсах и рубашке в тон.

Квин Латифа посетила баскетбольный матч в сером спортивном костюме, а свой образ дополнила массивными серебряными украшениями. Певица пришла на мероприятие со своей партнершей Эбони Николс и их 6-летним сыном Ребелом.

Квин Латифа, Меган Маркл и принц Гарри / Фото Getty Images

Напомним, в октябре Меган и Гарри посетили Мировую серию 2025 года на стадионе Доджер. Они смотрели игру между командами Торонто Блю Джейс и Лос-Анджелес Доджерс. Пара поддерживала команду из Калифорнии.

Где ранее заметили Меган Маркл и принца Гарри?