Об этом сообщает People. Баскетбольный матч прошел вчера, 15 февраля, на арене Intuit Dome в городе Инглвуд (Калифорния).
Смотрите также Мои вечные валентинки, – Меган Маркл восхитила редким фото принца Гарри с дочерью
Меган Маркл и принц Гарри выбрали для мероприятия повседневные монохромные образы. Герцогиня Сассекская надела темно-синий свитер и брюки в тон, а герцог Сассекский показался в черных джинсах и рубашке в тон.
Квин Латифа посетила баскетбольный матч в сером спортивном костюме, а свой образ дополнила массивными серебряными украшениями. Певица пришла на мероприятие со своей партнершей Эбони Николс и их 6-летним сыном Ребелом.
Квин Латифа, Меган Маркл и принц Гарри / Фото Getty Images
Напомним, в октябре Меган и Гарри посетили Мировую серию 2025 года на стадионе Доджер. Они смотрели игру между командами Торонто Блю Джейс и Лос-Анджелес Доджерс. Пара поддерживала команду из Калифорнии.
Где ранее заметили Меган Маркл и принца Гарри?
13 февраля, накануне Дня святого Валентина, герцог и герцогиня Сассекская поужинали в одном из своих любимых ресторанов – Funke в Беверли-Хиллз (Калифорния).
Маркл надела коричневую куртку и черные брюки, а Гарри выбрал черную куртку и джинсы.
Элитный ресторан Funke принадлежит шеф-повару Эвану Фанку. Интересно, что именно там Меган Маркл отпраздновала свое 44-летие в августе.