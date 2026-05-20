Відтворили весільний торт: Меган Маркл показала, як відсвяткувала з принцом Гаррі річницю шлюбу

У вівторок, 19 травня, принц Гаррі та Меган Маркл відзначали 8 річницю весілля. Вони не тільки поділилися архівними фото, але й показали, як провели цей день.

Меган Маркл у сторіз на своїй інстаграм-сторінці поділилась фото та відео зі святкування. Вони провели день у сімейному колі.

У ролику Меган показала, як принц Гаррі вручає їй торт зі свічками та вітає з річницею весілля. У підписі герцогиня Сассекська зазначила, що цей десерт мав смак лимона та бузини – такий самий, як і весільний торт пари 8 років тому, пише People.



Принц Гаррі і Меган Маркл / Фото з інстаграм-сторіз

Також принц Гаррі зробив дружині зворушливий подарунок – це бронзова скульптура двох пінгвінів, що притиснулися одне до одного. У ролик також потрапив архівний кадр Меган і Гаррі, де вони одягнені у костюми пінгвінів.

Коли мама і тато побралися, ми влаштували вечірку з усіма нашими друзями й сказали: "Всі одягніть комбінезони з тваринами". Ми були пінгвінами, – розповіла дітям Меган Маркл.



Меган Маркл і принц Гаррі – архівне фото / Фото з інстаграм-сторіз

Мова йде про святкування заручин, яке пара влаштувала в Норфолку таємно від публіки. Це сталося ще до того, як вони оголосили про намір одружитися.

Яким було весілля принца Гаррі й Меган Маркл?

Пара одружилася 19 травня 2018 року в каплиці Святого Георгія Віндзорського замку. Це була одна з найгучніших подій року – мільйони людей у світі дивилися за трансляцією весілля.

Меган Маркл обрала для весілля мінімалістичну сукню Givenchy з білого шовку, створеній дизайнеркою Клер Вейт Келлер. Образ доповнювала довга фата з вишитими квітами. Принц Гаррі був у військовій формі Blues and Royals.

На церемонії були присутні не тільки члени королівської сім'ї, але й світові знаменитості: Джордж Клуні, Серена Вільямс, Елтон Джон, Опра Вінфрі та інші. Після церемонії відбувся прийом у замку, а потім – закрита вечірка.