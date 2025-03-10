Штучно, нудно і пафосно: Меган Маркл рознесли у мережі через її нове шоу на Netflix
- Шоу Меган Маркл "З любов'ю, Меган" отримало переважно негативні відгуки в пресі та соцмережах, зокрема через її самовпевненість та відсутність нових ідей.
- На IMDb, Rotten Tomatoes серіал оцінили низько, але деякі видання, як Glamour і Hollywood Reporter, дали позитивні відгуки.
- Соцмережі наповнені сатиричними реакціями на шоу, але є й ті, хто знаходить серіал заспокійливим і цікавим.
4 березня на Netflix вийшло шоу дружини принца Гаррі – "З любов'ю, Меган". У ньому жінка розповідала про кулінарні лайфхаки, ділилась порадами щодо дому, саду та кухні.
Шоу Меган Маркл розкритикували як у британській та американській пресі, так і в соцмережах. 24 Канал детальніше розповість про реакції на серіал "З любов'ю, Меган".
До слова Меган Маркл поділилась рідкісним фото принца Гаррі з донькою Лілібет
У серіалі Меган Маркл ділиться особистими порадами та хитрощами про те, як додати більше веселощів у повсякденне життя. Вона спілкується з друзями, шеф-кухарями, розповідає історії з життя, улюблені рецепти. Шоу вже продовжили на другий сезон – його зйомки завершилися. Прем'єру планують на осінь 2025.
"З любов'ю, Меган": дивіться трейлер онлайн
Як на серіал відреагували у пресі
"З любов'ю Меган" отримав безліч несхвальних відгуків. На IMDb його рейтинг становить 2,8/10, а на Rotten Tomatoes — 33%.
Американці розкритикували шоу через постійну похвалу Меган Маркл в епізодах та обмеженість у нових ідеях. Оглядачам не сподобалась її самовпевненість та віддаленість від реальності.
Шоу виглядає як примусовий марш, де гості Меган повинні спочатку її хвалити, щоб мати можливість провести день на кухні,
– пише Variety.
Британські медіа були ще жорсткішими вбік дружини принца Гаррі. Її порівняли з Мартою Стюарт – ведучою та домогосподаркою, яка стала популярною через свої телепрограми.
У The Guardian серіал назвали "безглуздим" та оцінили його в 1 зірку з 5.
Відсутність гумору, іронії, самосвідомості та реалістичного погляду на цей глибоко нерівний та апокаліптичний світ робить "З любов'ю, Меган" дуже неприємним,
– пишуть оглядачі.
The Telegraph оцінило шоу у дві зірки. Там висміяли її стосунки з королівською сім'єю й описали шоу так: "вправа в самозакоханості, наповнена екстравагантними бранчами, знайомствами зі знаменитостями та діловими зв'язками". На Independent додали, що програма Меган Маркл здалась їм "нудною і виснажливою".
Однак варто зазначити, що не всі відгуки такі критичні. На Glamour шоу похвалили й висловили непопулярну думку про те, що серіал є затишним, теплим та ескапістським. Хоч і додали, що критика в бік Меган Маркл здебільшого є зрозумілою.
Також у Hollywood Reporter тепло відгукнулися про "З любов'ю, Меган" і назвали його "незрівнянним серіалом про розкішний спосіб життя".
Що пишуть у мережі
У соцмережах серіал теж збирає безліч критичних відгуків. Це не тільки коментарі під відео. У тіктоці знімають саркастичні реакції на уривки з епізодів чи певні поради Меган, а також пародіюють її.
Окрім того, в мережі висміяли заяву про те, нібито Меган Маркл змінила своє прізвище на "Сассекська", адже це титул. Справжнє прізвище принца Гаррі та дітей – Маунтбеттен-Віндзор.
Так про серіал відгукуються під дописами Netflix:
- "Мені це не відгукується";
- "Вона занадто старається";
- "Ого, Меган може закип'ятити воду. Оце талант";
- "Наступний епізод – як зварити яйце";
- "Крінж Сассекський".
Але й достатньо позитивних коментарів. Комусь "З любов'ю, Меган" здається способом розслабитися та відволіктись від буденності.
- "Той, хто обрав цю музику, заслуговує на підвищення. Такі гарні емоції";
- "Мені подобається це шоу. Воно заспокійливе та цікаве. Я люблю сильних жінок, які приймають свою фемінність".
- "Елегантно, піднесено, розважально та весело".