Скористалась послугами сурогатної матері: співачка Меган Трейнор втретє стала мамою

Артистка опублікувала допис у соцмережах, де повідомила про щасливу новину. Ба більше, Меган Трейнор одразу показала дитину та відкрила її ім'я.

Тепер родина Меган – багатодітна. 18 січня 2026 року на світ з'явилась дівчинка, яку назвали Майкі Мун Трейнор, йдеться у дописі в інстаграмі.

Дівчинка народилась завдяки сурогатній матері. 32-річна Меган Трейнор пояснила, що таке рішення ухвалювали зважено й посилались на рекомендації лікарів.

Протягом усього цього шляху ми багато спілкувалися з лікарями, і саме такий варіант був для нас найбезпечнішим, щоб і надалі зростати як родина. Ми без тями закохані в цю дорогоцінну дівчинку,

– йдеться у заяві артистки.

Співачка опублікувала чимало щасливих світлин із новонародженою донечкою. На фото видно, що Меган не стримувала сліз. Ба більше, навіть є кадр, де старші брати з цікавістю розглядають нового члена сім'ї.

Меган Трейнор втретє стала мамою / Фото з інстаграму

Райлі та Баррі – сини подружжя. Співачка поділилась, що хлопчики були в очікуванні народження сестри. Вони навіть самі придумали для малечі друге ім'я.

Трейлор не забула згадати і про жінку, яка виносила і народила їм дитину.

Наша маленька дівчинка Майкі Мун Трейнор нарешті з'явилася на світ завдяки нашій неймовірній, справжній супержінці – сурогатній мамі. Ми безмежно вдячні всім лікарям, медсестрам і командам, які зробили цю мрію реальністю,

– щиро написала зірка.

