Теперь семья Меган – многодетная. 18 января 2026 года на свет появилась девочка, которую назвали Майки Мун Трейнор, говорится в сообщении в инстаграме.

Это интересно Основал бренд Valentino, но не создал семью: биография модельера Валентино Гаравани

Девочка родилась благодаря суррогатной матери. 32-летняя Меган Трейнор объяснила, что такое решение принимали взвешенно и ссылались на рекомендации врачей.

На протяжении всего этого пути мы много общались с врачами, и именно такой вариант был для нас самым безопасным, чтобы и в дальнейшем расти как семья. Мы без памяти влюблены в эту драгоценную девочку,

– говорится в заявлении артистки.

Певица опубликовала немало счастливых фотографий с новорожденной дочкой. На фото видно, что Меган не сдерживала слез. Более того, даже есть кадр, где старшие братья с интересом рассматривают нового члена семьи.

Меган Трейнор в третий раз стала мамой / Фото из инстаграма

Райли и Барри – сыновья супругов. Певица поделилась, что мальчики были в ожидании рождения сестры. Они даже сами придумали для малышки второе имя.

Трейлор не забыла вспомнить и о женщине, которая выносила и родила им ребенка.

Наша маленькая девочка Майки Мун Трейнор наконец появилась на свет благодаря нашей невероятной, настоящей суперженщине – суррогатной маме. Мы бесконечно благодарны всем врачам, медсестрам и командам, которые сделали эту мечту реальностью,

– искренне написала звезда.

Но пока одни семьи радуются счастью пополнения, в других происходит раскол. Бруклин Бекхэм, сын Дэвида и Виктории Бекхэмов, сделал громкое заявление в инстаграме. Он обвинил родителей в контроле и попытках разрушить его отношения с Николой Пельц. По его словам, родители пытались помешать свадьбе и манипулировать им.

Кто из звезд ожидает рождения ребенка?