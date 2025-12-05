Меланія Трамп в елегантному образі запалила національну різдвяну ялинку

У четвер, 4 грудня, Меланія Трамп запалила національну різдвяну ялинку у Вашингтоні. Дерево має майже 10 метрів, воно виросло в горах округу Гайленд, штат Вірджинія.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AP та USA Today. Про образ першої леді США читайте у матеріалі.

Дональд Трамп сказав, що церемонію запалювання ялинки проведе його дружина. Президент США порахував від п'яти до нуля, Меланія підійшла вперед і натиснула кнопку, після чого дерево засяяло золотими вогниками.

Це краса,

– сказав американський лідер.

На заході виступали гурт Beach Boys, християнський співак Метью Вест, кантрі виконавці Геббі Барретт, Джон Парді, Алана Спрінгстін, Бретт Янг і Воррен Зайдерс.

Меланія Трапм запалила ялинку: дивіться відео онлайн

Перша леді США одягнула довге біле пальто, що виглядає елегантно. Вона доповнила образ темними рукавичками. Меланія зробила свій традиційний макіяж і зачіску.

Дональд Трамп обрав для церемонії класичне темне пальто, під якими видно білу сорочку, блакитну краватку та, ймовірно, бордовий шарф.

Меланія і Дональд Трамп / Фото Getty Images

