5 грудня, 15:36
Меланія Трамп в елегантному образі запалила національну різдвяну ялинку

Марія Примич
Основні тези
  • Меланія Трамп запалила національну різдвяну ялинку у Вашингтоні, дерево сягає майже 10 метрів.
  • На заході виступали Beach Boys та інші виконавці, Меланія одягнула елегантне біле пальто.

У четвер, 4 грудня, Меланія Трамп запалила національну різдвяну ялинку у Вашингтоні. Дерево має майже 10 метрів, воно виросло в горах округу Гайленд, штат Вірджинія.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AP та USA Today. Про образ першої леді США читайте у матеріалі.

Дональд Трамп сказав, що церемонію запалювання ялинки проведе його дружина. Президент США порахував від п'яти до нуля, Меланія підійшла вперед і натиснула кнопку, після чого дерево засяяло золотими вогниками.

Це краса, 
– сказав американський лідер.

На заході виступали гурт Beach Boys, християнський співак Метью Вест, кантрі виконавці Геббі Барретт, Джон Парді, Алана Спрінгстін, Бретт Янг і Воррен Зайдерс.

Меланія Трапм запалила ялинку: дивіться відео онлайн

Перша леді США одягнула довге біле пальто, що виглядає елегантно. Вона доповнила образ темними рукавичками. Меланія зробила свій традиційний макіяж і зачіску.

Дональд Трамп обрав для церемонії класичне темне пальто, під якими видно білу сорочку, блакитну краватку та, ймовірно, бордовий шарф. 

Меланія і Дональд Трамп / Фото Getty Images

Як Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва?

  • Нагадаємо, раніше Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва. Тема цьогорічного святкового декору –  "Дім там, де серце".

  • Резиденцію президента США прикрасили 75 вінками з червоними бантами, понад 50 різдвяними ялинками, гірляндами, стрічками й декоративними метеликами.

  • Головну ялинку поставили у Блакитній кімнаті, Східну кімнату задекорували в кольорах американського прапора, а в Зеленій кімнаті повісили портрети Дональда Трампа і Джорджа Вашингтона.