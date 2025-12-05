Меланія Трамп в елегантному образі запалила національну різдвяну ялинку
- Меланія Трамп запалила національну різдвяну ялинку у Вашингтоні, дерево сягає майже 10 метрів.
- На заході виступали Beach Boys та інші виконавці, Меланія одягнула елегантне біле пальто.
У четвер, 4 грудня, Меланія Трамп запалила національну різдвяну ялинку у Вашингтоні. Дерево має майже 10 метрів, воно виросло в горах округу Гайленд, штат Вірджинія.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AP та USA Today. Про образ першої леді США читайте у матеріалі.
Дональд Трамп сказав, що церемонію запалювання ялинки проведе його дружина. Президент США порахував від п'яти до нуля, Меланія підійшла вперед і натиснула кнопку, після чого дерево засяяло золотими вогниками.
Це краса,
– сказав американський лідер.
На заході виступали гурт Beach Boys, християнський співак Метью Вест, кантрі виконавці Геббі Барретт, Джон Парді, Алана Спрінгстін, Бретт Янг і Воррен Зайдерс.
Меланія Трапм запалила ялинку: дивіться відео онлайн
Перша леді США одягнула довге біле пальто, що виглядає елегантно. Вона доповнила образ темними рукавичками. Меланія зробила свій традиційний макіяж і зачіску.
Дональд Трамп обрав для церемонії класичне темне пальто, під якими видно білу сорочку, блакитну краватку та, ймовірно, бордовий шарф.
Як Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва?
Нагадаємо, раніше Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва. Тема цьогорічного святкового декору – "Дім там, де серце".
Резиденцію президента США прикрасили 75 вінками з червоними бантами, понад 50 різдвяними ялинками, гірляндами, стрічками й декоративними метеликами.
Головну ялинку поставили у Блакитній кімнаті, Східну кімнату задекорували в кольорах американського прапора, а в Зеленій кімнаті повісили портрети Дональда Трампа і Джорджа Вашингтона.