Вперше після гучних заручин: MELOVIN показав рідкісні кадри з нареченим-військовим

Наприкінці листопада MELOVIN зробили пропозицію. Раніше він не афішував їхні стосунки, та після освідчення ділиться подробицями.

Зокрема, днями співак показав рідкісні кадри з нареченим. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку MELOVIN.

Костянтин Бочаров опублікував фото з бойфрендом Петром Злотею, зроблені в ліфті. Крім того, опублікував відео з заручин та поділився кадрами, де вони з партнером та друзями проводять час разом.

MELOVIN ще показав світлину з великим букетом червоних троянд, які Петро подарував йому під час пропозиції. У своєму телеграм-каналі артист зазначав, що в букеті була 501 троянда.

Що відомо про нареченого MELOVIN?