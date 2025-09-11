Український співак MELOVIN опинився в лікарні. Артист опублікував фото з палати, де видно, що він перебуває під крапельницею.

Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку співака.

Знімок одразу викликав реакцію його друзів та колег по сцені.

Мій Мел загримів до лікарні. Бажаю тобі швидкого одужання! Знаю, що ти вистоїш,

– написала співачка SWOIIA.

Побажала здоров'я й артистка Lama.

Що саме сталося з MELOVIN, поки невідомо. Він не розкриває деталей свого стану.

Колеги підтримали MELOVIN, який потрапив до лікарні / Скриншоти з інстаграм-сторіс

До речі, останнім часом про проблеми зі здоров'ям розповідали й інші українські зірки.

