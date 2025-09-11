11 вересня, 10:20
Співак MELOVIN загримів до лікарні
Основні тези
- Український співак MELOVIN опинився в лікарні під крапельницею.
- Він показав фото з лікарняної палати, а колеги його підтримали в соцмережах.
Український співак MELOVIN опинився в лікарні. Артист опублікував фото з палати, де видно, що він перебуває під крапельницею.
Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку співака.
Знімок одразу викликав реакцію його друзів та колег по сцені.
Мій Мел загримів до лікарні. Бажаю тобі швидкого одужання! Знаю, що ти вистоїш,
– написала співачка SWOIIA.
Побажала здоров'я й артистка Lama.
Що саме сталося з MELOVIN, поки невідомо. Він не розкриває деталей свого стану.
Колеги підтримали MELOVIN, який потрапив до лікарні / Скриншоти з інстаграм-сторіс
До речі, останнім часом про проблеми зі здоров'ям розповідали й інші українські зірки.
Хто ще зі знаменитостей потрапляв до лікарні?
- Наприкінці серпня фотографиня Соня Плакидюк перенесла серйозну операцію на хребті через прорив фіброзного кільця з виходом пульпозного ядр. Зараз вона відновлюється та радіє, що знову може рівно ходити й стояти без болю. Найближчим часом Соня планує повернутися до роботи.
- Також нещодавно в лікарню потрапила "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях. Лікарі провели їй операцію з видалення новоутворення. Вперше пухлину в гайморовій пазусі в Анни виявили ще у 2020 році, але тоді все минуло успішно. Нещодавно у неї знайшли ще одне утворення, проте в іншому місці. Попри це, Неплях розповідала, що цього разу йшла на операцію без страху й намагалася залишатися на позитиві.