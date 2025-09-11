Укр Рус
Show24 Українські зірки Співак MELOVIN загримів до лікарні
11 вересня, 10:20
2

Співак MELOVIN загримів до лікарні

Софія Хомишин
Основні тези
  • Український співак MELOVIN опинився в лікарні під крапельницею.
  • Він показав фото з лікарняної палати, а колеги його підтримали в соцмережах. 

Український співак MELOVIN опинився в лікарні. Артист опублікував фото з палати, де видно, що він перебуває під крапельницею.

Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку співака.

Не пропустіть Стало відомо, коли відбудеться прем'єра "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком

Знімок одразу викликав реакцію його друзів та колег по сцені. 

Мій Мел загримів до лікарні. Бажаю тобі швидкого одужання! Знаю, що ти вистоїш, 
– написала співачка SWOIIA.

Побажала здоров'я й артистка Lama.

Що саме сталося з MELOVIN, поки невідомо. Він не розкриває деталей свого стану.

Колеги підтримали MELOVIN, який потрапив до лікарні / Скриншоти з інстаграм-сторіс

До речі, останнім часом про проблеми зі здоров'ям розповідали й інші українські зірки. 

Хто ще зі знаменитостей потрапляв до лікарні? 

  • Наприкінці серпня фотографиня Соня Плакидюк перенесла серйозну операцію на хребті через прорив фіброзного кільця з виходом пульпозного ядр. Зараз вона відновлюється та радіє, що знову може рівно ходити й стояти без болю. Найближчим часом Соня планує повернутися до роботи.
  • Також нещодавно в лікарню потрапила "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях. Лікарі провели їй операцію з видалення новоутворення. Вперше пухлину в гайморовій пазусі в Анни виявили ще у 2020 році, але тоді все минуло успішно. Нещодавно у неї знайшли ще одне утворення, проте в іншому місці. Попри це, Неплях розповідала, що цього разу йшла на операцію без страху й намагалася залишатися на позитиві.