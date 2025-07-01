Melovin оголосив про мобілізацію просто на концерті: де співак несе службу

Вчора, 6 червня, Melovin зіграв концерт у Києві. Просто зі сцени співак заявив, що мобілізувався.

Melovin розповів, де несе службу. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на "Музвар".

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Під час концерту Melovin повідомив, що приєднався до Ансамблю Державної прикордонної служби України. На сцені також стояли музиканти колективу. Після оголошення новини шанувальники підтримали співака гучними оплесками.

Melovin оголосив про свою службу: дивіться відео онлайн

Melovin також прокоментував своє рішення в інстаграмі. За словами артиста, його запросили до ансамблю.

Це не новий проєкт. Це не гучна колаборація. Це – рішення. Усвідомлене. Справжнє. Радію, що маю змогу стати частиною Ансамблю Державної прикордонної служби України. Музика завжди була моєю зброєю. Тепер вона звучатиме і в строю. Дякую за довіру. Цей етап – не про сцену. Він про країну. Про людей. Про службу. Про спільну силу,

– написав Melovin.

Реакція мережі

"Вітаю! Це було дуже несподівано! Я, мабуть, стояла з відкритим ротом, з очима по 5 копійок. Вітаю! Це сильно".

"Радію разом із тобою! Круте рішення!"

"Ти молодець! Важливе і правильне рішення!"

"Люблю та вітаю! На концерті стояла з відкритим ротом! Пишаюсь, ти молодець! Це правильне рішення".

"Неймовірний. Гордість за себе. У мене сльози на очах".

"Вітаю. Оркестр з тобою буде ще величнішим".

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