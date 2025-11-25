Укр Рус
10 топових пісень MELOVIN, який заручився з коханим у центрі Києва
25 листопада, 23:30
10 топових пісень MELOVIN, який заручився з коханим у центрі Києва

Марія Касій
Основні тези
  • MELOVIN відомий своїми унікальними піснями, такими як "Wonder", "Under the Ladder", та "Вітрила".
  • Його творчість відзначається поєднанням чуттєвості, драми та сильного вокалу.

Український співак MELOVIN зараз у центрі обговорень: хтось висловлюється щодо його особистого життя, а когось більше цікавить заява артиста про відмову від участі в Нацвідборі на Євробачення. Насправді ж артиста знають не лише через скандали.

MELOVIN – артист з унікальною естетикою та стилем, що не схожий на жоден інший. Він містичний та емоційний, а в піснях музиканта поєднується чуттєвість, драма та сильний вокал. 24 Канал зібрав одні з найкращих його композицій.

Це один з перших авторських хітів MELOVIN, який він представив на Нацвідборі на Євробачення-2017. З цим треком співаку не вдалося поїхати на конкурс, хоч він отримав найбільшу кількість голосів від глядачів.   

MELOVIN – Wonder: слухайте онлайн

 

Ця робота увійшла до першого альбому FACE to FACE та стала для артиста не тільки музичним проривом, але й режисерським дебютом – кліп MELOVIN продумав сам.

MELOVIN – "Hooligan": дивіться відео онлайн 

 

Композицію Under the Ladder почула вся Європа. У 2018 MELOVIN удруге пішов на Нацвідбір – і цього разу здобув перемогу.  

MELOVIN – "Under the Ladder": дивіться відео онлайн 

 

Цей осінній трек MELOVIN написав після сварки з близькою людиною. Піснею він хотів нагадати людям, що складні моменти у житті бувають, але вони точно не назавжди. 

MELOVIN – "З тобою, зі мною, і годі": дивіться відео онлайн 

 

Цікаво, що ця пісня у 2019 вийшла двома мовами – українською та російською. Однак співак зняв кліп саме на український варіант і створив справжній фільм.

MELOVIN – "Ти": дивіться відео онлайн 

 

Романтична композиція стала одним з найбільших хітів MELOVIN. Вона часто звучить на весіллях, адже стала гімном закоханих.

MELOVIN – "Вітрила": дивіться відео онлайн 

 

Композиція доводить слухачів до мурах та клубка у горлі. А в кліпі є безліч символів, які не зрозуміти з першого разу. 

MELOVIN – "І кров кипить": дивіться відео онлайн 

 

Відео на цей сингл знімали у занедбаних підземних тунелях Києва. Це mood video - тобто інтерпретація пісні самим MELOVIN. 

MELOVIN – "Вбиваєш мене": дивіться відео онлайн 

 

Цю пісню артист написав разом з Олександрою Клименко (більш відомою як iSKra) на проєкті "Неймовірні дуети". Вона стала вірусною у тіктоці ще до офіційного релізу. 

MELOVIN та iSKra – "Обиратиму себе": слухайте онлайн 

 

Це одна з найновіших пісень артиста, який вперше пролунав на його концерті у Львові з нагоди 10-річчя кар'єри. Співак назвав пісню експериментальною – вона є кроком у нове звучання.

MELOVIN – "Я горю не згораю": дивіться відео онлайн 

 