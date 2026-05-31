Фронтмен Metallica публічно підтримав дівчину з України на концерті в Берліні

Легендарний гурт Metallica виступив з концертом на Олімпійському стадіоні в Берліні. Фронтмен колективу публічно підтримав українку, яка також була серед глядачів.

Концерт відбувся в рамках світового туру M72 World Tour. Про зворушливий момент розповіла кореспондентка ТСН.

До слова Уперше стало відомо, хто порадив Анджеліні Джолі відвідати Херсон під час війни

Під час заходу Джеймс Гетфілд публічно звернувся до глядачів. Він закликав підтримати українку, яка була на колісному кріслі.

Як поділився музикант, перед виступом він особисто поспілкувався з дівчиною. Він представив її публіці як свою "особливу подругу з України".

Джеймс Гетфілд розповів, що дівчину звати Марина. Через стан здоров'я вона не могла бути у фан-зоні, але залишилась, щоб подивитися концерт.

Я хочу представити когось надзвичайно особливого, кого ми зустріли перед шоу. Вона приїхала з України… Марино, ми любимо тебе, нам було дуже приємно з тобою поспілкуватися,

– сказав фронтмен Metallica.

Джеймс Гетфілд додав, що чекає на наступну зустріч з українкою під час наступних концертів. Аудиторія підтримала Марину та вибухнула гучними оплесками.

Соліст Metallica зі сцени підтримав українку: відео

Як Metallica підтримує Україну?

Культовий гурт підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення. У квітні 2022 колектив долучився до кампанії #ChefsForUkraine та пожертвували 500 тисяч доларів.

Також вони були учасниками ініціативи #StandUpForUkraine, а ще музиканти вийшли на сцену з українським гуртом The Hardkiss на благодійному концерті.

Фронтмен гурту Джеймс Гетфілд також відвідував лікарню в США, де зустрівся з українськими бійцями. Там вони перебували на лікуванні після поранення.