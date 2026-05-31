Концерт состоялся в рамках мирового тура M72 World Tour. О трогательном моменте рассказала корреспондентка ТСН.

Во время мероприятия Джеймс Хэтфилд публично обратился к зрителям. Он призвал поддержать украинку, которая была на колесном кресле.

Как поделился музыкант, перед выступлением он лично пообщался с девушкой. Он представил ее публике как свою "особую подругу из Украины".

Джеймс Гэтфилд рассказал, что девушку зовут Марина. По состоянию здоровья она не могла быть в фан-зоне, но осталась, чтобы посмотреть концерт.

Я хочу представить кого-то очень особенного, кого мы встретили перед шоу. Она приехала из Украины... Марина, мы любим тебя, нам было очень приятно с тобой пообщаться,

– сказал фронтмен Metallica.

Джеймс Гэтфилд добавил, что ждет следующей встречи с украинкой во время следующих концертов. Аудитория поддержала Марину и взорвалась громкими аплодисментами.

Как Metallica поддерживает Украину?

Культовая группа поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения. В апреле 2022 года коллектив присоединился к кампании #ChefsForUkraine и пожертвовали 500 тысяч долларов.

Также они были участниками инициативы #StandUpForUkraine, а еще музыканты вышли на сцену с украинской группой The Hardkiss на благотворительном концерте.

Фронтмен группы Джеймс Гетфилд также посещал больницу в США, где встретился с украинскими бойцами. Там они находились на лечении после ранения.