Колега Михайла Клименка розповів, яким був фронтмен ADAM за життя

Минуло понад два місяці відтоді, як пішов із життя Михайло Клименко, фронтмен гурту ADAM. Його колега, музичний продюсер і автор пісень Роман Черенов (Morphom) розповів, яким був музикант за життя.
Спогадами про артиста Роман поділився в інтерв'ю для видання OBOZ.UA.
Як розповів Morphom, Клименко був людиною, яка на 100% присвячувала себе творчості.
Він запам'ятався мені як людина, яка не розмінюється на дрібниці, а робить свою роботу. А ще, як не дивно, був дуже скромним. Артист має бути автентичним, не повторювати умовний тренд, а усвідомлювати, чим він відрізняється. Адам із дружиною Сашею знімали прості відео, не намагалися вдавати когось, а робили те, що стає популярним буквально тільки зараз – бути не вилизаною картинкою, а тим, ким ти є насправді,
– зазначив Роман Черенов.
Що відомо про смерть Михайла Клименка?
- Музикант помер 7 грудня 2025 року у віці 38 років.
- Кілька місяців перед смертю він боровся з тяжким захворюванням – туберкульозним менінгітом.
- За інформацією колеги, артиста Parfeniuk, у Михайла були проблеми зі спиною, які він лікував. На тлі прийому медикаментів у нього й розвинулася хвороба.
- Музиканта поховали у селі Луб'янка, що в Київській області.
- В Клименка залишилася дружина Олександра та двоє дітей: син Марк і донька Ніна.