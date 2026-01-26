Колега Михайла Клименка розповів, яким був фронтмен ADAM за життя

Минуло понад два місяці відтоді, як пішов із життя Михайло Клименко, фронтмен гурту ADAM. Його колега, музичний продюсер і автор пісень Роман Черенов (Morphom) розповів, яким був музикант за життя.

Спогадами про артиста Роман поділився в інтерв'ю для видання OBOZ.UA.

Як розповів Morphom, Клименко був людиною, яка на 100% присвячувала себе творчості.

Він запам'ятався мені як людина, яка не розмінюється на дрібниці, а робить свою роботу. А ще, як не дивно, був дуже скромним. Артист має бути автентичним, не повторювати умовний тренд, а усвідомлювати, чим він відрізняється. Адам із дружиною Сашею знімали прості відео, не намагалися вдавати когось, а робили те, що стає популярним буквально тільки зараз – бути не вилизаною картинкою, а тим, ким ти є насправді,

– зазначив Роман Черенов.

Що відомо про смерть Михайла Клименка?