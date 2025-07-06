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Show24 Українські зірки Захисник Маріуполя Михайло Діанов одружився вдруге
6 липня, 14:05
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Захисник Маріуполя Михайло Діанов одружився з коханою

Марія Касій
Основні тези
  • Михайло Діанов, захисник Маріуполя, одружився з коханою Мирославою через пів року після заручин.
  • Раніше Діанов був одружений з Ольгою, з якою має доньку Катерину.

Морський піхотинець Михайло Діанов повідомив про новий сімейний статус. Він вдруге одружився й поділився знімками з весілля.

Захисник Маріуполя Михайло Діанов та його кохана вирішили одружитися через пів року після заручин. Про це пише Show 24 з посиланням на його фейсбук-сторінку

До слова Ексучасниця Spice Girls Мелані Браун вийшла заміж за молодшого на 13 років стиліста 

Михайло Діанов показав фото з обручками, а також продемонстрував романтичну світлину наречених. Він позував у білій сорочці й сірих штанах, а його обраниця Мирослава – у білосніжній спідниці міді та жакеті без рукавів. 

Клявся, божився, що ніколи не одружуся, 
– з гумором прокоментував подію Михайло Діанов. 


Михайло Діанов одружився з коханою / Фото з фейсбуку Михайла Діанова


Михайло Діанов одружився з коханою / Фото з фейсбуку Михайла Діанова

Особисте життя Михайла Діанова

  • Близько 13 років тому Михайло Діанов розлучився з першою дружиною Ольгою. У них у шлюбі народилась донька Катерина. Після повернення з російського полону захисник розповів, що досі має почуття до колишньої обраниці, але боїться почути відмову з її боку.
  • Цікаво, що Михайлу Діанову пропонували стати головним героєм шоу "Холостяк". Але він відмовився і пояснив, що кохання має прийти саме собою, а не на шоу.
  • Уже наприкінці грудня 2024 року Михайло Діанов повідомив, що перебуває у нових стосунках. Ба більше, він зізнався, що освідчився обраниці, а вона відповіла "так". 