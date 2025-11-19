Що відомо про Михайла Клименка з гурту ADAM, який зараз перебуває у комі
Сьогодні, 19 листопада, український шоубізнес сколихнула новина, що вже упродовж двох місяців співак Михайло Клименко бореться за життя. Його дружина просить про молитву та фінансову допомогу, адже лікування дуже дороге.
Михайло Климнеко – український композитор, співак, саундпродюсер та учасник гурту ADAM. Народився у селищі міського типу Гостомель (Київська область). У дитинстві батьки казали сину, що якщо той навчиться грати на фортепіано, то зможе швидко друкувати на комп'ютерній клавіатурі. Тому Клименко й пішов навчатись до музичної школи, хоча на той момент любив більше комп'ютери, ніж музику. 24 Канал розповідає, яким був шлях Михайла у сфері шоубізнесу та що відомо про його стан здоров'я зараз.
Кохання та гурт ADAM – як це було?
Першу пісню композитор написав на другому курсі навчання в естрадно-цирковому коледжі й заробив 300 доларів. Можливо, не всі знають, але Клименко є співавтором Олександра Пономарьова, а також автором багатьох популярних хітів.
- "Доня" (Олександр Пономарьов);
- "Ти в мені є" (Марія Яремчук)";
- "99" (Марина Круть);
- Також є саундпродюсером музичних альбомів, пише музику до фільмів і телешоу.
Цікаво, що артист ніколи не планував ставати знаменитістю. Під час навчання Михайло познайомився зі своєю майбутньою дружиною, з якою у 2014 році створили гурт ADAM. Кохану чоловік називає своєю музою.
Виконавець не приховує, що на концертах люди приходять почути, як співає він, і подивитись, як танцює Олександра. Ба більше, артист буває навіть ревнує дружину.
Як нормальний чоловік я ревную, коли на неї витріщаються інші чоловіки. Але після концертів до Саші підходять дуже багато жінок, говорять компліменти. Це класно. Ми разом робимо одну справу і кайфуємо від цього,
– відверто зізнався в інтерв'ю артист.
Зазначимо, що подружжя виховує двох дітей.
Жінка сама займається хореографічними постановками, а на кожен виступ готує новий образ. Дебютний альбом гурту вийшов у 2017 році, а вже у 2023 – трек "Повільно" став справжнім хітом, зібравши мільйонні прослуховування.
ADAM – "Повільно": слухайте пісню онлайн
Михайло відверто говорив, що "ADAM – це проєкція їхнього кохання".
Цікаво, що цього року Саша випустила перший сольний альбом "Культурне диско". Та виконавиця не планує ставати професійною співачкою, а просто у такий спосіб самовиражається.
У мріях гурту ADAM є тур Америкою, а також зіграти концерт у Палаці спорту.
Варто зазначити, що коли розпочалась повномасштабна війна, то родина поїхала зі свого помешкання у Гостомелі. Згодом стало відомо, що житло пограбували. Сьогодні сімейство живе в іншій квартирі. У такий важкий час музиканти думали, що творчість нікому не потрібна, тому були у перерві аж 8 місяців допоки світ не почув пісню "Повільно".
Що відомо про стан здоров'я Михайла Клименка?
Дружина виконавця повідомила у соцмережах страшну новину – Михайло у комі. Виявилось, що вже два місяці артист бореться з важкою недугою – туберкульозним менінгітом.
Після тривалого лікування та перебування в реанімації Міша знаходиться в комі. Будь ласка, моліться за нього. Один день лікування обходиться в більш ніж 25000 грн,
– написала Саша.
Важливо! Долучитися до збору коштів на лікування Михайла Клименка можна за посиланням (конверт в Приват24). Також залишаємо номер карти – 5168752144133520.
Чимало зіркових колег залишили у коментарях слова підтримки, а також пообіцяли, що допоможуть фінансово. Наразі невідомо, як захворів артист, однак редакція 24 Каналу бажає співаку якнайшвидшого одужання, а родині – терпіння та віри у краще.
