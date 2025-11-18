Харизматичний Дмитро Танкович швидко став улюбленцем української публіки. Тому не дивно, що останні 20 років він прожив саме тут. 24 Канал більше розкаже про діяльність телеведучого і де він зараз.

Що відомо про кар'єру Дмитра Танковича?

Дмитро Танкович народився у Мінську. З дитинства він був веселим та активним: займався стрибками у воду, грав у шкільному театрі.



Дмитро Танкович у дитинстві / Фото з інстаграму Дмитра Танковича

Під час навчання у Білоруському економічному університеті почав грати у КВК – його команда називалась "ЧП". Дмитро був капітаном команди. За майже 8 років існування вони здобули безліч перемог і нагород на різних конкурсах і фестивалях.

Дмитро Танкович з командою / Фото з інстаграму Дмитра Танковича

З 1999 року Танкович почав свою кар'єру і як телеведучий на білоруському телебаченні. Але через 6 років вирішив переїхати. В інтерв'ю для каналу "Полк Калиновського" він зізнавався, що виїхав до України, бо не міг реалізувати себе в рідній країні. А Україну бачив як країну можливостей і місце, де є шанс на розвиток демократичного суспільства.

У 2005 році ми грали у КВК і розуміли, що в Білорусі не можемо реалізуватися. Бо телебачення було не комерційним, а державним. У нас був простий вибір: їхати або в Москву, або в Київ. Не знаю, кому дякувати, але ми обрали Україну і я шалено цьому щасливий,

– ділився Дмитро Танкович.



Дмитро Танкович в юності / Фото з інстаграму Дмитра Танковича

Ще до 2009 Танкович залишався у деяких проєктах у Білорусі. Але згодом влаштувався на українське телебачення разом з колегою Євгеном Сморигіним. Спершу Дмитро входив до креативної групи, що допомагала учасникам шоу "Україна має талант" створювати номери.

А пізніше отримав роль ведучого на "Танцюють всі!" (разом з Лілією Ребрик), пост-шоу "МастерШеф", програми "КУБ" і "Танці з зірками".



Дмитро Танкович та Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Дмитра Танковича

У 2019 році його запросили у "Дизель шоу" як сценариста та продюсера.



Дмитро Танкович / Фото з сайту "Дизель Студіо"

Що відомо про особисте життя Дмитра?

В Україні Дмитро Танкович зміг не лише реалізуватися, але й знайти кохання. З коханою Ольгою він познайомився на шоу "Україна має талант" у Донецьку. У подружжя є донька Олександра.



Дмитро Танкович з сім'єю / Фото СТБ

Після початку повномасштабної війни дружина Дмитра виїхала з донькою за кордон.

Як Дмитро Танкович відреагував на повномасштабне вторгнення?

Почувши вибухи над головою, Дмитро Танкович разом із сім'єю виїхав до Варшави. Коли ведучий був у Вроцлаві з благодійним концертом, у мережі з'явилися перші жахливі фото з Бучі. Саме там жив Танкович з сім'єю.

Після того, що я побачив, перестав переживати за свій будинок. Мені ще пощастило: його тільки розмародерили. Міна чи ракета у нього не потрапила,

– розповідав Дмитро.

На початку війни гуморист намагався звертатися до білорусів та росіян із закликом до миру. Він також співпрацював з білоруськими опозиційними медіа, активно займався благодійністю.

Попри все, Дмитро Танкович не вважає себе українцем, хоч Київ став для нього другим домом, а сам він вільно заговорив українською мовою. Шоумен хотів би повернутися до Білорусі, коли його країна стане вільною.

Я ніколи не стану українцем, бо є речі, які залишаються незмінними. Я народився білорусом, і буду білорусом, білорусом і помру,

– казав ведучий.

Де Дмитро Танкович зараз?

Дмитро Танкович не надто активний у соціальних мережах, однак він продовжує працювати в Україні. Наприклад, зараз гастролює разом з колегами з "Дизель шоу" містами України.

Через повномасштабну війну Танковичу довелось поставити на паузу деякі кінопроєкти. Та нещодавно вийшов тизер української романтичної комедії "Випробувальний термін", де серед акторів – Дмитро Танкович.

