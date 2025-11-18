Харизматичный Дмитрий Танкович быстро стал любимцем украинской публики. Поэтому неудивительно, что последние 20 лет он прожил именно здесь. 24 Канал больше расскажет о деятельности телеведущего и где он сейчас.

Что известно о карьере Дмитрия Танковича?

Дмитрий Танкович родился в Минске. С детства он был веселым и активным: занимался прыжками в воду, играл в школьном театре.



Дмитрий Танкович в детстве / Фото из инстаграма Дмитрия Танковича

Во время учебы в Белорусском экономическом университете начал играть в КВН – его команда называлась "ЧП". Дмитрий был капитаном команды. За почти 8 лет существования они одержали множество побед и наград на различных конкурсах и фестивалях.

Дмитрий Танкович с командой / Фото из инстаграма Дмитрия Танковича

С 1999 года Танкович начал свою карьеру и как телеведущий на белорусском телевидении. Но через 6 лет решил переехать. В интервью для канала "Полк Калиновского" он признавался, что уехал в Украину, потому что не мог реализовать себя в родной стране. А Украину видел как страну возможностей и место, где есть шанс на развитие демократического общества.

В 2005 году мы играли в КВН и понимали, что в Беларуси не можем реализоваться. Потому что телевидение было не коммерческим, а государственным. У нас был простой выбор: ехать или в Москву, или в Киев. Не знаю, кого благодарить, но мы выбрали Украину и я безумно этому счастлив,

– делился Дмитрий Танкович.



Дмитрий Танкович в юности / Фото из инстаграма Дмитрия Танковича

Еще до 2009 Танкович оставался в некоторых проектах в Беларуси. Но впоследствии устроился на украинское телевидение вместе с коллегой Евгением Сморигиным. Сначала Дмитрий входил в креативную группу,, которая помогала участникам шоу "Украина имеет талант" создавать номера.

А позже получил роль ведущего на "Танцуют все!" (вместе с Лилией Ребрик), пост-шоу "МастерШеф", программы "КУБ" и "Танцы со звездами".



Дмитрий Танкович и Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Дмитрия Танковича

В 2019 году его пригласили в "Дизель шоу" как сценариста и продюсера.



Дмитрий Танкович / Фото с сайта "Дизель Студио"

Что известно о личной жизни Дмитрия?

В Украине Дмитрий Танкович смог не только реализоваться, но и найти любовь. С любимой Ольгой он познакомился на шоу "Украина имеет талант" в Донецке. У супругов есть дочь Александра.



Дмитрий Танкович с семьей / Фото СТБ

После начала полномасштабной войны жена Дмитрия уехала с дочкой за границу.

Как Дмитрий Танкович отреагировал на полномасштабное вторжение?

Услышав взрывы над головой, Дмитрий Танкович вместе с семьей уехал в Варшаву. Когда ведущий был во Вроцлаве с благотворительным концертом, в сети появились первые ужасные фото из Бучи. Именно там жил Танкович с семьей.

После того, что я увидел, перестал переживать за свой дом. Мне еще повезло: его только размародерили. Мина или ракета в него не попала,

– рассказывал Дмитрий.

В начале войны юморист пытался обращаться к белорусам и россиянам с призывом к миру. Он также сотрудничал с белорусскими оппозиционными медиа, активно занимался благотворительностью.

Несмотря на все, Дмитрий Танкович не считает себя украинцем, хотя Киев стал для него вторым домом, а сам он свободно заговорил на украинском языке. Шоумен хотел бы вернуться в Беларусь, когда его страна станет свободной.

Я никогда не стану украинцем, потому что есть вещи, которые остаются неизменными. Я родился белорусом, и буду белорусом, белорусом и умру,

– говорил ведущий.

Где Дмитрий Танкович сейчас?

Дмитрий Танкович не слишком активен в социальных сетях, однако он продолжает работать в Украине. Например, сейчас гастролирует вместе с коллегами из "Дизель шоу" по городам Украины.

Из-за полномасштабной войны Танковичу пришлось поставить на паузу некоторые кинопроекты. Но недавно вышел тизер украинской романтической комедии "Испытательный срок", где среди актеров – Дмитрий Танкович.

