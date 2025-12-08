Я дякую Богу за це кохання, – дружина Михайла Клименка розчулила зверненням до нього

Учора, 7 грудня, після боротьби з важкою хворобою помер фронтмен гурту ADAM Михайло Клименко. Дружина співака, Саша Норова, вийшла на зв'язок після смерті чоловіка і вшанувала його пам'ять.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Норової. Вона щемливо звернулась до коханого.

Саша Норова опублікувала чорно-біле фото з Михайлом Клименком, де ніжно обіймає його за плечі. До допису артистка додала пісню Марії Яремчук "Назавжди".

Міша, мій Міша, мій Мішель, я дякую Богу за це кохання, яке подарував нам із тобою. Я дякую тобі за ці неймовірні пісні про нашу любов, вона назавжди, ти назавжди! Кожна пісня ADAM – це про наше, це наше з тобою життя, кожне слово з життя, неймовірно тонкого відчуття любові, красивої й чистої. Я тобі дякую. Назавжди та не втекти. З тобою я. Зі мною ти,

– написала Норова.

У коментарях під дописом Сашу підтримали TAYANNA, Аліна Паш, Джамала, Ольга Цибульська, Анатолій Анатоліч та інші.

Зазначимо, що похорон музиканта відбудеться завтра, 9 грудня, про це Норова повідомила на інстаграм-сторінці гурту ADAM. О 10:00 церемонія розпочнеться в Національній філармонії України. Служба в церкві та прощання на кладовищі пройде в селі Луб'янка, що на Київщині. Початок о 13:00.

