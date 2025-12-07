7 грудня, 13:25
Помер Михайло Клименко – фронтмен гурту ADAM
Основні тези
- 7 грудня помер український співак Михайло Клименко, який лікувався від туберкульозного менінгіту і три тижні провів у комі.
- Михайло був фронтменом гурту ADAM і помер у віці 38 років, його сім'я оголосить інформацію про прощання згодом.
7 грудня помер український співак Михайло Клименко, який декілька місяців лікувався від туберкульозного менінгіту.
Про це повідомили на інстаграм-сторінці гурту ADAM, учасником якого він був разом із дружиною Сашею Норовою, пише 24 Канал.
Михайло три тижні провів у комі, та вранці 7 грудня зупинилося його серце. Музиканту було 38 років.
Інформацію про прощання з Михайлом Клименком його сім'я оголосить згодом.
Що відомо про хворобу Михайла Клименка?
- В артиста, як розповів його колега PARFENIUK, були проблеми зі спиною, які він тривалий час лікував. Після приймання препаратів у Михайла розвинувся туберкульоз.
- Понад два місяці Клименко лікувався від туберкульозного менінгіту – це форма туберкульозу, яка вражає не легені, а оболонки головного чи спинного мозку.
- 19 листопада стало відомо, що вокаліст гурту ADAM після перебування у реанімації потрапив у кому. Поруч з Михайлом увесь час була його дружина Олександра.