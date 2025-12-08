У пам'ять про Михайла Клименка: YAKTAK і KOLA довели до сліз виконанням пісні "Повільно"

7 грудня стало відомо про смерть Михайла Клименка – фронтмена гурту ADAM. Багато українських зірок висловили співчуття близьким музиканта і вшанували його пам'ять у соціальних мережах.

YAKTAK і KOLA виконали на своїх концертах одну з найпопулярніших пісень Клименка. Учора на сцені прозвучав трек гурту ADAM "Повільно", передає 24 Канал.

Не пропустіть Я дякую Богу за це кохання, – дружина Михайла Клименка розчулила зверненням до нього

YAKTAK (Ярослав Карпук) розповів, що, на жаль, не встиг познайомитися з Михайлом Клименком особисто, "але неймовірно любив і поважав його творчість".

Сьогодні на концерті дуже хотілося зіграти його пісню: велику пісню дуже талановитого музиканта, співав увесь зал. Дякую за тепло і вічну музику,

– йдеться у дописі YAKTAK в інстаграмі.

KOLA (Анастасія Прудіус) зі сльозами на очах заспівала пісню "Повільно" разом із глядачами. Відео вона опублікувала у тіктоці.

Для артиста це найкраще, коли його пісні звучать. Я хочу, щоб зараз ми заспівали для нього. Я впевнена, що він нас чує,

– сказала співачка зі сцени перед тим, як виконати композицію.

Зауважимо, що в KOLA та гурту ADAM є спільний трек, який називається "Зорепадами". Учора артистка з болем відреагувала на смерть колеги. Вона висловила співчуття рідним Клименка.

Це нестерпний біль. Втрата близької людини, друга. Мішо, твої пісні будуть жити вічно, і я буду тебе згадувати завжди з усмішкою та любов'ю,

– зазначила KOLA.

KOLA відреагувала на смерть Михайла Клименка: дивіться відео онлайн

Що відомо про смерть Михайла Клименка?