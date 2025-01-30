Джигурда потрапив до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України: актор відреагував

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України внесло російського актора та співака Микиту Джигурду до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. 30 січня наказ підписав міністр Микола Точицький.

Відповідне рішення ухвалили на підставі листа Служби безпеки України від 26 грудня 2024 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на наказ міністерства.

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Діяльність Микити Джигурди створює загрозу національним інтересам, безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України. Актор брав участь в антиукраїнських заходах на підтримку збройної агресії Росії.

Чоловік відвідував тимчасово окуповані території України, аби підтримувати російських військовослужбовців матеріально та морально. Зокрема, 2 квітня 2023 року Джигурда приїхав до міста Волноваха Донецької області, де провів для окупантів "патріотичний захід".

На початку червня того ж року на тимчасово окупованій території України співак стріляв з міномета та говорив: "Нацизм безжалостно и жестко вырезаем". 23 січня 2024 року Микита привіз гуманітарну допомогу окупантам, а у березні виступив перед ними та передав російським військовим FPV-дрони.

Зазначимо! Наразі у переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці Україні, є 240 людей.

Микита Джигурда вже відреагував на таке рішення

Микита Джигурда вже прокоментував те, що потрапив у список осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, російським пропагандистським ЗМІ.

Включення мого прізвища до списку артистів, які становлять загрозу нацистському режиму, що захопив владу в Україні, я вважаю гідною нагородою, яка підтверджує мою значущість як творчої людини, яка виступає за світові цінності російської культури та звільнення від людоїдського бандерівського режиму проданої англосаксам України,

– заявив Джигурда.

Він додав, що народився в "радянській Україні, а не на бандерівській околиці".

Микита Джигурда підтримує війну Росії проти України