Відповідне рішення ухвалили на підставі листа Служби безпеки України від 26 грудня 2024 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на наказ міністерства.

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Діяльність Микити Джигурди створює загрозу національним інтересам, безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України. Актор брав участь в антиукраїнських заходах на підтримку збройної агресії Росії.

Чоловік відвідував тимчасово окуповані території України, аби підтримувати російських військовослужбовців матеріально та морально. Зокрема, 2 квітня 2023 року Джигурда приїхав до міста Волноваха Донецької області, де провів для окупантів "патріотичний захід".

На початку червня того ж року на тимчасово окупованій території України співак стріляв з міномета та говорив: "Нацизм безжалостно и жестко вырезаем". 23 січня 2024 року Микита привіз гуманітарну допомогу окупантам, а у березні виступив перед ними та передав російським військовим FPV-дрони.

Зазначимо! Наразі у переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці Україні, є 240 людей.

Микита Джигурда вже відреагував на таке рішення

Микита Джигурда вже прокоментував те, що потрапив у список осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, російським пропагандистським ЗМІ.

Включення мого прізвища до списку артистів, які становлять загрозу нацистському режиму, що захопив владу в Україні, я вважаю гідною нагородою, яка підтверджує мою значущість як творчої людини, яка виступає за світові цінності російської культури та звільнення від людоїдського бандерівського режиму проданої англосаксам України,

– заявив Джигурда.

Він додав, що народився в "радянській Україні, а не на бандерівській околиці".

Микита Джигурда підтримує війну Росії проти України