Соответствующее решение приняли на основании письма Службы безопасности Украины от 26 декабря 2024 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на приказ министерства.

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Деятельность Никиты Джигурды создает угрозу национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. Актер участвовал в антиукраинских мероприятиях в поддержку вооруженной агрессии России.

Мужчина посещал временно оккупированные территории Украины, чтобы поддерживать российских военнослужащих материально и морально. В частности, 2 апреля 2023 года Джигурда приехал в город Волноваха Донецкой области, где провел для оккупантов "патриотическое мероприятие".

В начале июня того же года на временно оккупированной территории Украины певец стрелял из миномета и говорил: "Нацизм безжалостно и жестко вырезаем". 23 января 2024 года Никита привез гуманитарную помощь оккупантам, а в марте выступил перед ними и передал российским военным FPV-дроны.

Отметим! Сейчас в перечне лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, есть 240 человек.

Никита Джигурда уже отреагировал на такое решение

Никита Джигурда уже прокомментировал то, что попал в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, российским пропагандистским СМИ.

Включение моей фамилии в список артистов, которые представляют угрозу нацистскому режиму, захватившему власть в Украине, я считаю достойной наградой, которая подтверждает мою значимость как творческого человека, который выступает за мировые ценности русской культуры и освобождение от людоедского бандеровского режима проданной англосаксам Украины,

– заявил Джигурда.

Он добавил, что родился в "советской Украине, а не на бандеровской окраине".

Никита Джигурда поддерживает войну России против Украины