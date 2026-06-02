Микола Тищенко вперше відповів, чи колов ботокс

Два роки тому Микола Тищенко вразив мережу своїм зовнішнім виглядом. Користувачі припустили, що народний депутат захопився ботоксом.

Тищенко прокоментував чутки в інтерв'ю проєкту "Тур зірками". Він зізнався, чи робив уколи краси.

Не пропустіть Тищенко розповів про стосунки з колишньою дружиною та пояснив, чому не бачиться з сином

Це, знаєте, якесь жіноче запитання. Навіть не можу прокоментувати. Ботокс, що?,

– сказав Микола Тищенко.

Коли журналістка Наталія Тур уточнила, чи вдавався народний депутат до якихось б'юті-ін'єкцій, він лаконічно відповів: "Навіщо? Я ж чоловік".

Новий випуск проєкту "Тур зірками": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що зовнішність Миколи Тищенка викликала бурхливе обговорення після подкасту, що вийшов на ютуб-каналі ASATrьопс 18 червня 2024 року. Тоді блогер Дмитро Святов припустив, що народний депутат міг вколоти філери у ділянку вилиць, а також збільшити губи за допомогою філерів.

Помітно свіжий ботокс чола та міжбрів'ї. Можливо, робили "кути Джолі", які розтеклися по всьому обличчю і саме тому зараз воно таке набрякле та "м'ясисте". До того ж ботокс чола також може давати набряки. Мені здається, що була блефаропластика, бо змінилися очі,

– додав він.

Хто з зірок нещодавно зробив пластичну операцію?

Нагадаємо, нещодавно Ектор Хіменес-Браво розповів, що зробив блефаропластику – корекцію повік. Шеф-кухар поділився, що у перші дні після операції був невеликий набряк і шви на повіках, які зняли приблизно через тиждень, і наклали тейпи. Реабілітація тривала близько двох тижнів.