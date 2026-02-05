В образах у стилі 2010-х: уродженка Києва Мілла Йовович вийшла у світ з 18-річною донькою
- Мілла Йовович з'явилася на прем'єрі фільму "Дракула" в Лос-Анджелесі разом з 18-річною донькою Евер Андерсон.
- Йовович і Андерсон продемонстрували стильні образи на червоній доріжці, одягнувши вбрання у стилі 2010-х років.
Американська акторка українського походження Мілла Йовович з'явилась на червоній доріжці з 18-річною донькою Евер Андерсон. Вони відвідали прем'єру фільму "Дракула", що пройшла у Лос-Анджелесі 3 лютого.
Про це повідомляє журнал People. Мама і донька показалися у стильних образах.
Мілла Йовович одягла чорні колготки та мініспідницю, світлу сорочку й об'ємну джинсову куртку. Свій образ акторка доповнила срібними туфлями на підборах, червоною сумкою через плече і ланцюжком.
Евер Андерсон для події обрала чорно-білу смугасту сукню з довгими рукавами та вільні замшеві черевики бежевого кольору. І мама, і донька продемонстрували образи у стилі 2010-х років.
Нагадаємо, що з 2009 року Йовович перебуває у шлюбі з англійським режисером Полом Андерсоном. Окрім Евер, подружжя виховує двох синів: 10-річного Дешилла Ідена і 6-річного Ошина Ларка Елліота.
Мілла і Пол познайомилися під час роботи над фільмом "Оселя зла", який вийшов у 2002 році. Андерсон був режисером стрічки, а акторка зіграла у ній головну роль.
Мілла Йовович і Україна
Мілла Йовович народилася у Києві. Її бабуся родом з України, а мати – акторка російського походження Галина Логінова. Батька звати Богдан, він з Чорногорії.
Батьки Мілли познайомилися у Києві. 5 років Йовович прожила в Україні, а згодом разом із сім'єю емігрувала до США.
Після Революції Гідності та початку російсько-української війни акторка підтримала Україну.
Йовович висловилася й після початку повномасштабного вторгнення. У лютому 2022 року вона написала в інстаграмі: "Я з розбитим серцем і приголомшена, намагаючись осмислити події цього тижня на моїй Батьківщині, в Україні. Мою країну і народ бомблять. Друзі та сім'я ховаються. Моя кров і моє коріння походять як з Росії, так і з України. Я розриваюся на дві частини, спостерігаючи за жахом, що розгортається, руйнуванням країни, переміщенням сімей, навколо яких все їхнє життя лежить в обвуглених уламках".