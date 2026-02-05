В образах у стилі 2010-х: уродженка Києва Мілла Йовович вийшла у світ з 18-річною донькою

Американська акторка українського походження Мілла Йовович з'явилась на червоній доріжці з 18-річною донькою Евер Андерсон. Вони відвідали прем'єру фільму "Дракула", що пройшла у Лос-Анджелесі 3 лютого.

Про це повідомляє журнал People. Мама і донька показалися у стильних образах.

Дивіться також Сабріна Карпентер виступила на Греммі-2026 у капелюсі від Руслана Багінського

Мілла Йовович одягла чорні колготки та мініспідницю, світлу сорочку й об'ємну джинсову куртку. Свій образ акторка доповнила срібними туфлями на підборах, червоною сумкою через плече і ланцюжком.

Евер Андерсон для події обрала чорно-білу смугасту сукню з довгими рукавами та вільні замшеві черевики бежевого кольору. І мама, і донька продемонстрували образи у стилі 2010-х років.

Мілла Йовович з донькою на прем'єрі фільму "Дракула" / Фото Getty Images

Нагадаємо, що з 2009 року Йовович перебуває у шлюбі з англійським режисером Полом Андерсоном. Окрім Евер, подружжя виховує двох синів: 10-річного Дешилла Ідена і 6-річного Ошина Ларка Елліота.

Мілла і Пол познайомилися під час роботи над фільмом "Оселя зла", який вийшов у 2002 році. Андерсон був режисером стрічки, а акторка зіграла у ній головну роль.

Мілла Йовович і Україна