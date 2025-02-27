Мінкульт відповів на петицію про блокування пісень російською мовою в Україні
- Мінкульт розглянув петицію про блокування пісень російською мовою, яка зібрала понад 28 тисяч підписів.
- Петиція передана на розгляд Нацраді, яка може вести переговори зі стрімінговими платформами щодо блокування контенту.
Міністерство культури та стратегічних комунікацій розглянуло електронну петицію про блокування пісень російською мовою на стрімінгових платформах в Україні. Така пропозиція з'явилася на порталі 17 лютого та зібрала понад 28 тисяч підписів.
Автором електронної петиції про заборону пісень російською мовою є мовний активіст Олександр Леоненко. Він отримав офіційну відповідь від Кабінету Міністрів України, про що написав у своєму інстаграмі, передає 24 Канал.
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Олександр Леоненко зазначив, що уряд переслав петицію на розгляд до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Річ у тім, що саме цей орган має право вести переговори з іноземними стрімінговими платформами та укласти з ними договір про блокування російського музичного контенту в Україні.
Тримаємо руку на пульсі, віримо в позитивне вирішення ситуації,
– додав мовний активіст.
У коментарях під дописом користувачі відмічають відомих людей та медіа, аби вони допомогли з поширенням відповіді на петицію про заборону пісень російською мовою в Україні.
Нагадаємо, що у топ чарти України продовжують потрапляти російські артисти, попри те, що вже пішов четвертий рік повномасштабного вторгнення.
Так, нещодавно треки російського репера Моргенштерна потрапили у топи на найпопулярніших стрімінгових платформах: Spotify, Apple Music та YouTube.
Кожного дня окупанти обстрілюють мирні міста та села України, вбивають наших людей, а українці ніяк не можуть відмовитися від російського контенту і таким чином фінансують російську армію. Тож очевидно, що ця заборона потрібна.