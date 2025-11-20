Напередодні фіналу учасницю "Міс Всесвіт-2025" госпіталізували після падіння зі сцени
- Учасниця "Міс Всесвіт-2025" від Ямайки, Габріель Генрі, впала зі сцени під час дефіле.
- Під час конкурсу також стався скандал, коли національний директор Miss Universe Thailand публічно розкритикував "Міс Всесвіт Мексики-2025", що призвело до страйку учасниць і подальших вибачень.
Представниця Ямайки Габріель Генрі вчора, 19 листопада, впала зі сцени під час дефіле у вечірніх сукнях. Усі в залі були шоковані таким перебігом подій.
Медична служба забрала конкурсантку на ношах і відвезла до лікарні, передає 24 Канал із посиланням на видання Hola!
Дівчина дефілювала у вечірній сукні й не помітила, що наблизилась до краю сцени. Вона оступилась і впала.
Представниця Ямайки впала на конкурсі краси під час дефіле: дивіться відео онлайн
У залі були присутні президент Міс Всесвіт (MUO) Рауль Рочу та директор Міс Всесвіт Таїланд Нават Іцарагрісіл. Обоє чоловіків побігли на допомогу дівчині.
До лікарні з учасницею поїхав Рауль. Саме він згодом розповів, як почувається Габріель. На щастя, представниця Ямайки не отримала важких травм.
На щастя, у неї немає переломів, вона отримує чудовий догляд. Вона залишатиметься у лікарні до кінця ночі. Ми будемо на зв'язку з її родиною, щоб запропонувати усю необхідну підтримку. Ми молимося за неї та за швидке одужання,
– написав президент Міс Всесвіт.
Сьогодні, 20 листопада, має пройти фінал конкурсу. Наразі невідомо, чи зможе конкурсантка взяти у ньому участь.
Україну на конкурсі представляє Софія Ткачук. Вчора дівчина вийшла на сцену у костюмі "Голуб миру". Авторкою ідеї була директорка "Міс Всесвіт Україна" Анна Філімонова, а створював – філіппінський модельєр і художник з костюмів Майкл Барассі.
Скандал на "Міс Всесвіт-2025"
- Під час однієї з подій "Міс Всесвіт-2025" Нават Іцарагрісіл, національний директор Miss Universe Thailand (MUT), мав зустріч з учасницями конкурсу краси. Він публічно звернувся до "Міс Всесвіт Мексики-2025" Фатіми Бош, яка, за його словами, не погодилася публікувати інформацію від спонсорів.
- Він ніби "відчитав" жінку на очах у всіх. До того ж поводився зневажливо і навіть покликав охорону. Зрештою, "Міс Всесвіт Мексики-2025" покинула залу.
- Тоді учасниці "Міс Всесвіт-2025" влаштували страйк. Після цього Нават Іцарагрісіл публічно перепросив, зазначивши, що нікого не хотів образити.