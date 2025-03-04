Я продовжуватиму стояти на боці України, – зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз
- Американський актор Міша Коллінз висловив підтримку Україні, записавши відеозвернення.
- Коллінз поділився, що на власні очі бачив руйнування від російських ракет та бомб.
Американський актор Міша Коллінз, найбільш відомий за роллю ангела Кастіеля у серіалі "Надприродне", вкотре підтримав Україну. Він записав відеозвернення, де пригадав свої поїздки у нашу країну, та висловився про російські злочини.
Відповідний ролик Коллінз опублікував в інстаграмі, пише 24 Канал. Так, він приєднався до інших світових зірок, які підтримали Україну після напружених переговорів Володимира Зеленського і Дональда Трампа.
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На початку відео Міша Коллінз зазначив, що, як і багато інших людей, бачив в інстаграм-сторіс, що відбувається в Україні. Після цього він додав кадри зі своєї поїздки у Київ у 2023 році, де на фоні чути вибухи.
Росіяни навмисно здійснюють ці атаки приблизно о третій годині ночі,
– сказав актор.
Зірка серіалу "Надприродне" також підкреслив, що був в Україні та на власні очі бачив "вирви від вибухів, зруйновані будівлі, цілі громади, перетворені на руїни російськими ракетами й бомбами, яких за останні три роки було скинуто десятки тисяч".
Я бачив українських солдатів, які втратили кінцівки через російські міни. Я бачив осиротілих дітей і батьків у скорботі. Я бачив надзвичайно винахідливих, рішучих, невтомних українців, які, попри переваги ворога в силі й ресурсах, щодня, не шкодуючи себе, борються за свою країну, за свободу та справедливість. І, звісно, я продовжуватиму стояти на боці України,
– поділився Міша Коллінз.
Поїздки Міші Коллінза в Україну
- Міша Коллінз двічі був в Україні. У 2023 році актор приїхав до Києва та зустрівся з Володимиром Зеленським. Він став амбасадором платформи United24 у напрямку "Гуманітарне розмінування".
- У 2024 році зірка знову відвідав нашу країну. Він, зокрема, показався на Сумщині. Разом з підрозділом ДСНС та режисером Даріусом Мардером Міша Коллінз побував на території, де відбувається гуманітарне розмінування, познайомився з пошуковими собаками та побачив роботу водолазів.