Міша Крупін розповів, де проходить службу, та звернувся до людей, які досі не у війську

Співак Міша Крупін розповів, де проходить службу. Він також звернувся до людей, які ще не стали на захист України.

Крупін поділився, що його служба розпочалася у 2025 році. Пише Show 24 з посиланням на "Наше радіо".

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Міша Крупін розповів, що служить в 413-му окремому батальйоні безпілотних систем "Рейд". За його словами, військовий вишкіл тривав приблизно півтора місяця.

Співак також поділився, що взяв із собою гітару, тому організовував для побратимів імпровізовані концерти.

Міша Крупін звернувся до людей, які ще не служать

Крім того, Крупін звернувся до людей, які ще не долучилися до війська, аби змотивувати їх.

Я просто раджу долучитися, не боятися. Тому що наших Збройних Сил мають боятися вороги, росіяни, ніяк не наші громадяни. В Збройних Силах дуже добре ставляться до людей, які самі прийшли, тому я раджу йти самостійно,

– сказав Міша Крупін.

Міша Крупін мобілізувався до ЗСУ