Укр Рус
Show24 Українські зірки У родині блогера Міші Лебіги сталося велике горе
27 жовтня, 12:10
1

Блогер Міша Лебіга повідомив про смерть батька

Софія Хомишин

Відомий український блогер Міша Лебіга повідомив про горе в родині. У нього помер батько.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Михайла. 

Лебіга Анатолій Миколайович пішов з життя 24-го жовтня. Йому було 52 роки. 

Я поховав Батю, але пам'ять про нього в моїй голові буде зі мною завжди. Хочу сказати слова, які ми майже ніколи не говорили один одному: "Люблю тебе". Спи спокійно і відпочивай. Дякую за все, далі я сам,
– написав Міша в соцмережах.

Лебіга розповів, що за день до смерті батька він з ним зустрічався. 

Ми поговорили, посміялись, три рази потисли руки. Я сказав, що він – красунчик, і це були мої останні йому слова. На ранок мені подзвонили й сказали, що його вже немає,
– поділився блогер. 

Що Михайло Лебіга говорив про свої стосунки з батьком? 

 

 